Ученые озвучили взрывную теорию появления таинственных спутников Марса

Таинственные спутники Марса Фобос и Деймос, вероятно, образовались в результате столкновения Красной планеты с неизвестным ледяным объектом. Такая космическая "авария" привела к тому, что на орбите Марса образовалось кольцо обломков, сформировавших впоследствии два космических тела.

Об этом говорится в исследовании ученых из Токийского технологического института в Японии. Ранее противоречивые свойства марсианских спутников озадачивали исследователей.

Предварительный анализ геологического состава Фобоса и Деймоса склонял ученых к теории о том, что оба объекта являются захваченными астероидами, поскольку их состав содержал признаки воды и больше походил именно на астероиды, чем на Марс.

Однако круговые орбиты этих спутников отрицали такую теорию.

Тогда новая теория предполагала, что Фобос и Деймос образовались, когда произошло столкновение неизвестного крупного каменистого объекта с Марсом. Согласно этой теории, столкновение привело к тому, что с Красной планеты сдуло материал, который вместе с обломками объекта образовал диск обломков, впоследствии объединившийся в два спутника.

Но, как пишет New Scientist, и эта версия имела порок: если бы спутники сформировались таким образом, материал, из которого они "построены", разогрелся бы настолько сильно, что испарил бы любую воду, а также расплавил большую часть астероидоподобного материала, которые были найдены на поверхностях спутников.

Так что нужна была теория, которая вписывалась бы в оба сценария. Ее нашли Кортни Мончински из Токийского техинститута и ее коллеги.

В ходе исследования они провели моделирование столкновения Марса и большого ледяного объекта. Преимущество этой теории в том, что часть льда испарилась во время столкновения, а также поглотила тепло, поэтому образовавшийся на орбите Марса диск был разогрет лишь до сотен градусов, а не тысяч. Таким образом, это позволило части воды остаться в обломках.

Кроме того, смоделированное столкновение показало, что образовавшийся после такого столкновения диск на 80% состоял из материала ледяного объекта и лишь на 20% – из материала Марса.

Мончински отметила, что это могло бы объяснить, почему состав Фобоса и Деймоса так отличается от состава Марса.

В этой теории, правда, тоже есть слабое место. Если бы столкнувшийся с Марсом объект был очень большим, на поверхности Красной планеты должно было остаться много воды. Поэтому ученые предполагают, что это был объект размером с астероид Веста – один из крупнейших объектов в поясе астероидов, со средним диаметром 525 км.

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