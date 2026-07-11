Только один поворот антенны: как ускорить работу Wi-Fi

При настройке новой сети Wi-Fi большинство польщователей автоматически направляют антенны роутера строго вверх. Оказывается, по умолчанию это далеко не всегда лучшее решение.

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Из-за неправильного угла наклона сигнал в некоторых комнатах может критически падать, создавая раздражающие "мертвые зоны". OBOZ.UA рассказывает, как простым движением руки выжать максимум из вашего домашнего интернета.

Одноэтажная квартира или двухэтажный дом

Стандартное вертикальное расположение антенн идеально работает только в одноэтажных помещениях и квартирах. В таком положении сигнал Wi-Fi максимально эффективно расходится в стороны, обеспечивая стабильное покрытие по всему периметру. Особенно это заметно при использовании современных и быстрых стандартов Wi-Fi 5 и выше.

Однако, если вам нужно "пробить" сигналом двухэтажный дом или двухуровневую квартиру, вертикальные антенны подведут. В таком положении они практически не передают сигнал вверх и вниз, из-за чего на верхнем или нижнем этаже интернет будет постоянно пропадать.

Чтобы сигнал пошел по вертикали, одну из антенн роутера необходимо наклонить. Оптимальный вариант – развернуть её под углом 45 градусов или вовсе положить горизонтально.

Пошаговый метод настройки

Поскольку планировка каждого дома уникальна, идеальное положение придется искать экспериментально. Сделайте четыре простых шага:

Замерьте базу: уйдите в комнату, где Wi-Fi ловит хуже всего, и измерьте скорость и задержку (ping) интернета.

Сделайте первый наклон: поверните одну из антенн роутера под углом 45°.

Проверьте результат: проведите сделайте замеры скорости в проблемной зоне.

Положите горизонтально: попробуйте опустить эту же антенну максимально горизонтально и сделайте третий замер. Если показатели ухудшились –вернитесь к углу 45 градусов.

Что еще скрывает ваш роутер

Расположение антенн – это лишь половина успеха. Чтобы выжать из домашней сети максимум, обратите внимание на два важных фактора:

Прячьте роутер не в углу или шкафу у входной двери, а старайтесь установить его в центре квартиры. Так сигнал будет распределяться во всех направлениях равномерно.

Современные роутеры работают в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц. По возможности всегда подключайте гаджеты к частоте 5 ГГц. Обычно роутер создает две сети с одинаковым паролем. Выбирайте ту, которая имеет суффикс "5Ghz", ведь она работает в разы быстрее и стабильнее.

Напомним, технология Li-Fi, которая передает интернет-сигнал с помощью света, стремительно набирает популярность и считается одним из главных конкурентов традиционного Wi-Fi. Она обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных, лучший уровень безопасности и более стабильное соединение, что уже привлекло внимание офисов, университетов и компаний.

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