Солнечная система – это мчащийся сквозь Вселенную 'космический корабль': видео, изменяющее видение космоса

Человечество хорошо знает о таком явлении, как расширение Вселенной, которое началось миллиарды лет назад после Большого взрыва и продолжается до сих пор. При этом многие до сих пор не осознают простого факта о том, что наша Солнечная система не просто находится в неком танце вокруг Солнца, но и вместе со светилом мчится на огромной скорости сквозь Вселенную как удивительный космический корабль.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает о том, как менялось представление людей о движении планет, а также показывает не совсем научное видео, реконструирующее полет человечества сквозь бескрайний космос (чтобы посмотреть видео, сделайте новость до конца).

Геоцентриз, гелиоцентризм…

Если не вспоминать древние верования и не вникать в научные дискурсы, то человечество верило в две основные модели построения Вселенной.

Первая из них была несколько максималистской и эгоистической и называлась геоцентризмом. Согласно этой теории, Земля была центром Вселенной, а все остальные космические объекты кружили на своих орбитах вокруг нее.

Впоследствии появился Николай Коперник, поместивший в центр Вселенной Солнце, вокруг которого теперь кружили все планеты, в том числе Земля, которая также крутилась вокруг собственной оси. Вместе с тем Коперник придерживался определенных старых видений. В частности, он считал, что Вселенная ограничена, а звезды в ней – неподвижны.

Но сейчас мы живем в 21 веке и уже знаем, что первая теория ошибочна полностью, а вторая не до конца правдива. Да, гелиоцентрическая теория верна, поскольку все в нашей Солнечной системе крутится вокруг Солнца, но наша система это далеко не вся Вселенная и даже не галактика, а лишь частица галактики под названием Млечный Путь.

Мы также знаем, что все объекты в космосе находятся в состоянии движения. Даже наше Солнце, летящее сквозь космос, вместе со всей системой.

Мы все живем в чем-то похожем на спираль

Так какова на самом деле наша Солнечная система и какое движение деле происходит? По последним теориям, Солнце является центром чего-то похожего на спираль (хотя многие астрономы спорят с этой формулировкой), в которой кружат планеты нашей системы и все остальные космические тела.

Согласно NASA, Солнце обращается вокруг центра Млечного Пути, притягивая за собой планеты, астероиды, кометы и другие объекты. И это все происходит на скорости 720 тысяч километров в час.

Несмотря на то, что скорость настолько высока, Солнцу (и Земле тоже) нужно около 230 миллионов лет (по другим оценкам – 250 млн лет), чтобы сделать один полный оборот вокруг Млечного Пути.

Солнце, как известно, в процессе движения сквозь галактику также продолжает вращаться вокруг своей оси с наклоном 7,25 градуса по отношению к плоскости орбит планет.

Но поскольку наше светило не является твердым телом, то разные его части вращаются с разной скоростью. На экваторе Солнце совершает один оборот вокруг своей оси примерно за 25 земных дней, а на полюсах – за 36 земных дней.

Как выглядит движение нашей Солнечной системы через космос посмотрите в этом увлекательном видео. Оно не учитывает определенные научные нюансы, связанные с гравитационным влиянием всех объектов в системе и других космических явлений на галактическом уровне. Также планеты на нем не показаны с соблюдением пропорций, но это ближайшая к реальности визуализация движения. В видео доступны украинские субтитры.

Стоит заметить, что видео подвергли критике, в частности, потому, что оно не учитывает, что планеты на самом деле не тянутся за Солнцем, а могут быть как позади, так и впереди него (все зависит от того, где именно на своей орбите они находятся). Дело в том, что планеты расположены относительно Солнца не под углом 90 градусов, как показано на видео, а под углом 60 градусов, так что картинка должна выглядеть иначе. Более реальное движение планет показано в короткой анимации во втором видео.

На первом видео также кажется, что Солнце летит по прямой, хотя его движение можно назвать несколько хаотичным, поскольку оно имеет собственную орбиту и может двигаться вверх-вниз относительно остальной галактики.

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