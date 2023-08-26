Динозавры существовали на Земле, но совсем в другой части галактики: в NASA объяснили, как это возможно

Несмотря на то, что большинство людей, живущих на планете Земля, воспринимают ее как неповоротливый космический шар, спокойно кружащий вокруг Солнца, на самом деле движение всех планет в галактике Млечный Путь несколько сложнее. Поэтому планета, на которой в свое время жили динозавры, находилась совсем в другой части нашей галактики.

Видео дня

Анимацию этого факта опубликовала научная сотрудница NASA Джесси Кристиансен (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Как пояснила ученая, наше Солнце вращается вокруг центра галактики, завершая свой оборот примерно каждые 250 миллионов лет. Конечно, вместе со светилом оборот делает и вся система с ее планетами, среди которых и Земля.

На видео Кристиансен показано, что в последний раз, когда наша Солнечная система находилась в своей нынешней точке в галактике, на Земле был в разгаре триасовый период и на свет только появились динозавры, миллионы лет господствовавшие на нашей планете. Поскольку эпоха динозавров длилась 165 миллионов лет, то все это время Земля находилась совсем в другой части Млечного Пути.

Кристиансен рассказала Business Insider, что идея создать такую анимацию возникла, когда она проводила вечеринку наблюдений за звездами в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Тогда она поделилась с собравшимися информацией о том, что наша Солнечная система была на другом конце галактики, когда блуждали динозавры и это всех очень поразило.

"Это был первый раз, когда я поняла, что эти временные шкалы – археологическая, шкала времени окаменелостей и астрономическая шкала времени – действительно совпадают", – рассказала Кристиансен.

Она отметила, что тогда поняла, что может составить "карту эволюции динозавров через вращение галактики".

Вся работа по созданию видео заняла у Кристиансен около 4 часов. Она также рассказала, что уже по завершении поняла, что допустила несколько ошибок в тексте. В частности, отмечено, что плезиозавры – это динозавры, но это не так. А также ошибочно приведены данные о том, что Земля завершает галактическую орбиту каждые 200 миллионов лет, хотя на самом деле около 250 миллионов лет.

При этом, как объясняет ученая, галактическое движение на видео несколько упрощено. Дело в том, что двигается по своей орбите, конечно, не только наша Солнечная система, но и другие звезды и системы. При этом все они имеют не только разные орбиты, но и разную скорость вращения. Кроме того, внутренние регионы галактики вращаются быстрее внешних.

Если же перейти на более масштабный уровень, то окажется, что и Млечный Путь движется через пространство, медленно приближаясь к соседней галактике Андромеды. О том, что может произойти, когда они столкнутся, OBOZREVATEL рассказывал здесь.

"Анимация создает впечатление, что мы вернулись на то же место, но на самом деле вся галактика переместилась на очень длинный путь. Это больше похоже на то, что мы двигаемся по спирали в космосе. Поскольку вся галактика двигается, а мы вращаемся вокруг центра, это будто бы создает эту спираль", – объяснила Кристиансен.

Таким образом, во время вращения Солнечной системы вокруг галактического центра Земля не возвращается к фиксированной точке, поскольку окрестности отличаются от тех, где мы были в последний раз.

Сама же планета, однако, остается той же. Отчасти это происходит благодаря траектории галактической орбиты нашего Солнца.

"Наша Солнечная система не путешествует к центру галактики, а затем возвращается назад. Мы всегда остаемся примерно на том же расстоянии", – рассказала Кристиансен.

По ее словам, именно эта особенность позволяет Земле оставаться пригодной к жизни, ведь если бы ее путь пролегал сквозь центр галактики, все было бы значительно хуже, поскольку в центре галактики есть много звезд и нестабильных систем, а также много радиации.

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