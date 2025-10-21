Resist.UA создает новую экосистему military-tech в Украине: инвестиции, прозрачность и курс на мировые рынки

Resist.UA – первый в Украине прозрачный фонд прямых инвестиций в military-tech сектор, объединяющий украинских предпринимателей, ветеранов и инвесторов для развития оборонной промышленности и технологической независимости государства. Основанный в 2022 году бывшим банкиром Романом Сульжиком вместе с партнерами Алексеем Комличенко и Тарасом Жаруном фонд стал частью новой волны инвестиций в национальный сектор безопасности и технологий.

Видео дня

Украина стремительно наращивает собственное производство дронов и боеприпасов. По данным Минцифры, только в 2025 году объем производства беспилотников вырос на 900% по сравнению с прошлым годом. Сегодня в стране работает более 200 компаний в сфере беспилотников, а кластер Brave1 уже объединил более 3600 оборонных разработок, из которых более 260 получили кодификацию по стандартам НАТО. Об этом пишет yellow blue business platform.

Как работает Resist.UA

Resist.UA инвестирует в стартапы, чьи технологии уже доказали эффективность на поле боя и имеют потенциал выхода на глобальный рынок. Главный принцип фонда — прозрачность и этичность: ни один из инвесторов или учредителей компаний не получает дивидендов во время войны.

"Мы хотим, чтобы после победы в Украине остались сильные military-tech компании, стоимостью в сотни миллионов долларов, способны экспортировать продукты на миллиарды долларов ежегодно", - говорит соучредитель фонда Роман Сульжик.

Партнеры фонда отмечают, что Resist.UA работает не только как инвестор, но и как ментор: помогает компаниям с юридическими вопросами, рекрутингом, документами и выходом на новые рынки.

Инвестиции, ценности и прозрачность

Средняя инвестиция фонда составляет около $200 000, а "входной билет" для инвестора – от $100 000. Все участники проходят двухступенчатую проверку – юридическую и ценностную.

"Мы работаем только с теми, кто разделяет наши принципы. Это наша философия – формировать сообщество единомышленников, а не просто игроков рынка", – объясняет Тарас Жарун.

Фонд уже профинансировал около десяти компаний и намерен расширять деятельность. Следующий шаг – запуск международного фонда в объеме от $20 до $100 млн, который позволит привлечь европейских инвесторов и масштабировать украинские технологии на внешние рынки.

Military-tech как точка роста

По мнению партнеров Resist.UA, украинский рынок оборонных технологий входит в фазу системного развития. Если в 2022–2023 годах страна возлагалась на "гаражные" инициативы, то сейчас ключевым является серийное производство и построение комплексных технологических систем.

"Гаражные решения помогли удержать фронт в начале войны, но выиграть войну сможет только системная промышленная экосистема", – отмечает Жарун.

Среди направлений, которые фонд считает самыми перспективными, — ракетные системы, радиоэлектронная борьба, автономные дроны и технологии перехвата. FPV-дроны, невзирая на популярность, называют слишком насыщенным рынком с низким барьером входа.

Европейский вектор

Resist.UA рассматривает варианты открытия нового фонда в Нидерландах, Люксембурге, Ирландии или Эстонии. Такое решение продиктовано необходимостью прозрачной юрисдикции для западных инвесторов.

"Европейский military-tech сейчас стремительно развивается. Даже государственные фонды получили право инвестировать в технологии двойного назначения. Мы хотим, чтобы украинские компании стали частью этого процесса", – говорит Сульжик.

Партнеры фонда уверены: после войны украинские разработчики смогут не только конкурировать, но и задавать тренды в мировом оборонном секторе.

"Мы верим, что в Украине вырастут свои Rheinmetall и Raytheon. Компании, которые не просто воюют, а создают инновации мирового уровня", – заключает Алексей Комличенко.