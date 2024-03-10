Пустынная планета Арракис из 'Дюны' могла бы существовать на самом деле: вот что говорят ученые

Созданная воображением писателя-фантаста Фрэнка Герберта песчаная планета Арракис, на которой происходит действие романов и фильмов "Дюна", вполне могла бы существовать в реальности и иметь условия для проживания людей. Единственное исключение составляют гигантские песчаные черви с размерами которых автор откровенно переусердствовал.

К такому выводу пришли эксперты, с которыми пообщалось издание Science News. В частности, климатический моделировщик из Бристольского университета в Англии Александр Фарнсворт вместе с командой провели компьютерную симуляцию климата на Арракисе, а палеонтолог позвоночных из Государственного университета Сэма Хьюстона в Хантсвилле (США) Патрик Льюис оценил биологическую реальность мира.

Фарнсворт с командой взяли в основу физические законы, определяющие погоду и климат на Земле. В этом есть смысл, поскольку Герберт черпал вдохновение для Арракиса из "определенной полунауки, изучающей дюнные системы на самой Земле".

Далее они развили этот мир благодаря данным, которые можно найти в книгах Герберта, а также в "Энциклопедии Дюны".

Известно, что атмосфера вымышленной планеты похожа на земную, но имеет определенные отличия. В атмосфере Арракиса меньше углекислого газа (около 350 частей на миллион против 417 на Земле). Дюна также имеет гораздо большее количество озона в нижних слоях атмосферы: 0,5% газов в атмосфере по сравнению с 0,000001% на Земле.

Именно последний фактор, по словам ученых, имеет решающее значение для понимания планеты. Поскольку озон является мощным парниковым газом, то именно он делает так, что атмосфера Арракиса значительно теплее, чем земная.

Вместе с тем, для земных людей такое количество озона было бы "невероятно токсичным" и "почти смертельным", так что пришлось бы использовать технологии очистки воздуха от озона.

Вместе с тем, такое количество озона хорошо защищало бы планету от вредного излучения ее звезды Канопус, которая на самом деле существует на нашем небе (она также известна как Альфа Карины), но в реальность не имеет планеты.

Звезда Арракиса значительно горячее нашего Солнца, а потому песчаная планета должна была бы находиться значительно дальше от своего светила, чем Земля.

Что касается климата на планете, то авторы исследования не нашли подтверждения идеи Герберта о существовании ледяных полярных шапок, подтаивающих летом. Их моделирование показало, что температура на полюсах летом достигала бы 70°C, так что никаких шапок там вообще не было бы. Кроме того, погода на Арракисе слишком сухая, чтобы пополнять ледяные шапки зимой.

Также ученые считают, что лучшим местом проживания для людей на планете были бы не средние широты и места вблизи полюсов, страдающие от экстремальной летней жары, а также очень холодной зимы с морозами до -75°C. В то же время тропические широты Арракиса были бы относительно более приятной перспективой – тут максимальная жара достигала бы 45°С, а в самые холодные периоды было бы 15°С.

Однако, тропики на Арракисе славились бы ураганными ветрами, которые регулярно засыпали бы жителей песком и создали дюны высотой до 250 метров.

Как отмечает Фарнсворт, это не делает Арракис неприемлемым для жизни людей, просто им понадобились бы технологии и большая поддержка извне, чтобы доставлять еду и воду.

Что ж до легендарных гигантских червей, то они, вероятно, просто не могли бы существовать. Согласно роману, их размеры достигали 400 метров, что создает определенные проблемы.

Для беспозвоночных червей проблемой является кислород, объяснил Льюис. Черви часто поглощают кислород через кожу. Чем больше животное, тем труднее ему доставить кислород во внутренние органы.

Поэтому черви из Арракиса должны быть позвоночными животными, как черви Zygaspis из Африки к югу от Сахары. Но реальные земные черви имеют около 20-30 сантиметров в длину и до 7 миллиметров в толщину.

Если бы на Арракисе существовали 400-метровые черви, они должны быть сплошной костью, или их просто раздавило гравитацией планеты. На Земле есть большие киты, но они живут в воде, которая решает проблему с гравитацией.

Льюис предполагает, что гигантские черви Дюны могли бы существовать, если бы имели скелеты из сверхлегкого материала, неизвестного на Земле. Это позволило б им решить проблему с гравитацией. Но все еще оставалась бы проблема с чрезвычайно сильными мышцами, позволяющими такому гигантскому существу передвигаться. И даже наличие таких мышц создает новую проблему – они выделяли бы очень много тепловой энергии, что точно было бы катастрофой для существа, живущего на жаркой планете.

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