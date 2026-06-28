Почему нагревается зарядное устройство для смартфона: что делать в таком случае

Во время зарядки смартфона зарядный адаптер может нагреваться, и в большинстве случаев это является нормой его работы. Однако если устройство нагревается настолько, что к нему трудно прикоснуться, это может свидетельствовать о серьезной проблеме, требующей немедленного прекращения использования.

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При передаче электроэнергии часть её естественным образом преобразуется в тепло, поэтому лёгкий нагрев зарядного устройства не является поводом для беспокойства. Об этом сообщает SlashGear.

Особенно это касается смартфонов с поддержкой быстрой зарядки, ведь при подаче большей мощности нагреваются как сам телефон, так и зарядный адаптер. Чтобы уменьшить нагрев, рекомендуется отключать смартфон после полной зарядки и не оставлять его подключенным к сети без необходимости.

В то же время сильный перегрев опасен. Если зарядный блок стал очень горячим или к нему больно прикасаться, его необходимо немедленно отключить от электросети и прекратить использование. В некоторых случаях чрезмерный нагрев может привести к повреждению устройства, появлению дыма или даже возгоранию.

Причиной перегрева могут быть внутренние неисправности зарядного устройства, особенно если это дешевый несертифицированный аксессуар без надлежащих систем защиты. Такие адаптеры могут некорректно регулировать подачу энергии и работать с перегрузкой.

Ещё одной распространённой причиной является повреждённый кабель. Из-за повышенного электрического сопротивления или нарушения передачи данных между смартфоном и зарядным устройством система может работать неэффективно, что также провоцирует перегрев.

Кроме того, негативно влияют и внешние условия. Зарядка смартфона под прямыми солнечными лучами или в плохо проветриваемом помещении может привести к опасному повышению температуры как самого телефона, так и зарядного адаптера.

Специалисты рекомендуют использовать только качественные сертифицированные зарядные устройства и кабели, регулярно проверять их состояние и немедленно прекращать использование аксессуаров, которые начали перегреваться или имеют признаки повреждения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что современные смартфоны благодаря мощным процессорам и графическим чипам справляются с сотнями различных задач. Однако, как и раньше, даже у флагманов самым слабым местом остаются аккумуляторы.

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