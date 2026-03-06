Почему на буквах 'А' и 'О' на клавиатуре есть выступы: имеют очень важную роль

Если вы хоть раз печатали на полноразмерной клавиатуре настольного компьютера или ноутбука, вы замечали, что некоторые клавиши имеют объемные выступы. Их можно нащупать на клавишах с буквами "А" и "О" (в латинской раскладке это "F" и "J"), а также на цифре 5, если клавиатура имеет сбоку цифровой блок.

Но зачем производители делают этот выступ, какой в нем смысл? В нюансах разбиралось издание BGR. Оказывается, это довольно практичная штука, особенно полезная для тех, кто печатает много текстов. Конструкция этих клавиш помогает писать быстрее и эффективнее, позволяя найти правильное положение пальцев на клавиатуре, даже не глядя на нее. Вот подробный разбор того, зачем на клавишах "А" и "О" сделаны эти гульки.

Почему клавиши "А" и "О" имеют выступы

Тактильные выступы (также известные как "ориентиры" или "метки") на клавишах "А" и "О" помогают быстро ориентироваться на клавиатуре во время слепой печати. Слепая печать – это метод, при котором вы не смотрите на клавиши. Этот метод задействует мышечную память и для него важно правильное позиционирование пальцев на клавиатуре для высшей скорости и точности набора текста. Чтобы эффективно печатать вслепую, ваши пальцы должны находиться в позиции "домашнего ряда" (средняя линия клавиш).

Если руки расположены правильным образом, указательный палец левой руки лежит на клавише "А", а остальные три пальца левой руки располагаются на клавишах "В" (средний), "И" (безымянный) и "Ф" (мизинец). Правой рукой вы ставите указательный палец на клавишу "О", средний палец – на клавишу "Л", безымянный – на клавишу "Д", а мизинец на "Ж". Выступы на клавишах "А" и "О" помогают быстро и легко снова найти эту позицию, не опуская глаз на клавиатуру. Начало работы с "домашнего ряда" минимизирует расстояние перемещения пальцев, что улучшает скорость и точность печати. А еще он снижает напряжение в кистях рук, помогает меньше уставать во время работы.

Почему цифра "5" также имеет выступ

Подобно клавишам "А" и "О", цифра "5" на цифровом блоке (numpad) вашей клавиатуры также имеет тактильный выступ для быстрой навигации при слепом наборе цифр. Ваш цифровой блок тоже имеет свой "домашний ряд": это клавиши "4", "5" и "6". Оптимальная позиция для печати на этой панели – положить указательный палец правой руки на "4", средний на "5", а безымянный на "6". Это опять же позволяет минимизировать движения пальцев. И именно объемная метка на пятерке позволяет легко восстановить правильное положение рук, не отвлекаясь на взгляд на кнопки.

Стоит заметить, что эти тактильные выступы в основном встречаются на устройствах с физическими клавишами, таких как ноутбуки и компьютерные клавиатуры. Однако, если вы хотите добавить такие метки на свой телефон или планшет, чтобы превратить его в полноценную замену лэптопу, хорошим вариантом могут стать специальные наклейки-точки. Эти тактильные маркеры особенно полезны для людей с нарушениями зрения; их можно разместить на сенсорном экране (желательно поверх защитной пленки), чтобы создать физический ориентир для печати.

