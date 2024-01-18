Пальцы на руках могут помочь обнаружить психопата: открытие ученых

Недавно ученые раскрыли простой способ идентифицировать психопата в реальном мире. Как оказалось, нужно просто обратить внимание на пальцы рук.

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Специалисты из Научно-исследовательского центра Charles-Le Moyne в Квебеке, Канада, говорят, что полученные данные свидетельствуют о том, что психопатия может иметь "биологические корни". Детали рассказало издание Daily Mail.

Удалось обнаружить, что психопатические наклонности с высшей долей вероятности имеют люди, у которых безымянный палец длиннее указательного. В эксперименте приняли участие 80 участников – 44 из которых имели "антисоциальное расстройство личности" как официальный доказанный диагноз.

Участникам провели подробное сканирование пальцев правой руки и психологические тестирования. Ученые сделали весьма неожиданные выводы. Более высокие баллы в этих тестах указывали на то, что субъект имел высокий уровень психопатических и антисоциальных черт. При этом исследователи подчеркнули, что психопатическое поведение "может быть биологически укорененным".

Предварительные тестирования показали, что все зависит в том числе и от уровня гормонов. На длину пальцев влияет количество тестостерона и эстрогена, которым плод подвергается утробе матери. Высший уровень тестостерона влечет за собой более низкое соотношение 2D:4D, и наоборот.

"Чем больше у взрослого участника было признаков психопатологии, тем больше казалось, что этот взрослый подвергался влиянию более высоких концентраций тестостерона и более низким концентрациям эстрогена в течение внутриутробного периода жизни", - отметил Серж Бранд, ведущий исследователь.

Однако Бренд также подчеркнул, что низкое соотношение 2D:4D не является стопроцентным показателем психопатии.

"Важно понимать, что соотношение длины пальцев как прокси конкретного влияния пренатальных половых стероидов не следует понимать как безвозвратную судьбу человека. Соотношение 2D:4D является не только признаком антисоциальных черт личности", - подчеркнул ученый.

Результаты также показали, что мужчины, как правило, имеют меньшее соотношение 2D:4D, чем женщины, независимо от каких-либо психопатических тенденций.

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