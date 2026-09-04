Отключите их прямо сейчас: какие функции Google разряжают Android

Смартфоны на Android оснащены большим количеством сервисов Google, часть которых активна по умолчанию или запускается при настройке устройства. Некоторые функции продолжают работать в фоновом режиме, используя микрофон, геолокацию, Wi-Fi, Bluetooth или мобильную сеть.

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Из-за этого аккумулятор может разряжаться быстрее, особенно если устройство уже не новое. Пользователи, которым определенные функции не нужны, могут отключить их и сократить количество фоновых процессов, отмечает издание MUO.

Функция Now Playing

Функция Now Playing доступна на смартфонах Google Pixel и автоматически определяет музыку, звучащую поблизости. Ее главное преимущество заключается в том, что пользователю не нужно самостоятельно запускать распознавание композиции.

Однако для автоматической работы функция должна постоянно или регулярно анализировать окружающие звуки с помощью микрофона. Если вы редко используете функцию распознавания песен, эту возможность можно отключить. Для этого нужно открыть настройки звука и вибрации, перейти в раздел Now Playing и отключить соответствующий переключатель.

Голосовая активация Hey Google

Еще одна функция, которая может поддерживать активность микрофона, – распознавание команды Hey Google. Она позволяет запустить Gemini или голосового помощника без нажатия кнопок.

Если вы в основном открываете Gemini вручную или используете боковую кнопку смартфона, постоянное ожидание голосовой команды может быть излишним. Отключить ее можно в настройках Gemini в разделе голосового взаимодействия, где нужно деактивировать опцию Hey Google.

История местоположений Google Maps

Google Maps может сохранять историю перемещений пользователя с помощью функции Timeline. Она позволяет впоследствии просматривать места, которые человек посещал, а также примерное время пребывания там.

Для работы этой функции используются данные о местоположении в фоновом режиме. Если вам не нужна история перемещений, ее можно отключить. В Google Maps нужно открыть профиль, перейти в раздел Your Timeline, найти настройки конфиденциальности и отключить Timeline.

Точность определения местоположения Google

Повышенная точность геолокации Google использует дополнительные источники информации для определения местоположения. Среди них – ближайшие сети Wi-Fi, устройства Bluetooth и базовые станции сотовой связи.

Такое сканирование может происходить в фоновом режиме и создавать дополнительную нагрузку на аккумулятор. Для многих повседневных задач смартфон может определять местоположение с помощью GPS и других встроенных датчиков. Отключить эту функцию можно в "Настройки" → "Местоположение" → "Службы определения местоположения" → "Точность геолокации".

Фоновая активность Google Chrome

Браузер Chrome также может продолжать выполнять отдельные процессы после того, как пользователь перестает им пользоваться. Речь идет, в частности, о синхронизации между устройствами, предварительной загрузке веб-страниц и работе с уведомлениями.

Проверить, сколько энергии потребляет Chrome, можно в разделе использования аккумулятора. Если браузер расходует слишком много заряда в фоновом режиме, его активность можно ограничить через информацию о приложении и настройки аккумулятора. При этом Chrome продолжит работать во время обычного просмотра сайтов, но после выхода из приложения будет иметь меньше возможностей для фоновой работы.

Прежде всего, стоит отключать только те функции, которыми вы действительно не пользуетесь. Ведь каждая из них создана для решения конкретной практической задачи, а фактическое влияние на автономность зависит от модели смартфона, состояния аккумулятора и других настроек устройства.

OBOZ.UA уже писал о двух функциях смартфона, которые разряжают аккумулятор гаджета.

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