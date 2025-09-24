От свитчера до IT-лидера: история украинца, который реформирует американский конный спорт благодаря ИИ

Украинский IT-специалист с многолетним опытом Алексей Фонин значительно повлиял на реформирование американского конного спорта. Он возглавил разработку инновационной системы для государственного регулятора конного спорта HISA (Horseracing Integrity and Safety Authority). Благодаря его лидерству и кропотливой работе команды в США появился новый продукт – уникальная IT-платформа на основе искусственного интеллекта. Эта разработка решила ранее неразрешимую для отрасли проблему: автоматическое распознавание, анализ и исправление ошибок в массивах ветеринарных медицинских данных. Для индустрии конного спорта это стало настоящим прорывом и достижением. И вот почему.

Видео дня

Много лет проблема была глобальной: тысячи записей от ветеринаров и данные с биометрических сенсоров различных производителей поступали в абсолютно хаотичном виде, с ошибками и неточностями. Это не позволяло анализировать состояние здоровья животных и создавало для них смертельные риски. Но Алексей нашел решение – разработал инструмент, который впервые в истории конного спорта собирает эти разрозненные данные в единую систему, проверяет их на достоверность, исправляет и прогнозирует опасности. Это и стало game-changer для всей отрасли и изменило все – индустрия перешла от потока несогласованных записей к принятию решений на основе корректных данных. А это так же напрямую повлияло на безопасность лошадей, их жизнь и развитие. Кроме того, разработка Алексея стала толчком для профильной Ассоциации ветеринаров (AAEP) проводить новые исследования на основе уже достоверной информации.

В интервью OBOZ.UA Алексей Фонин более подробно рассказал об этом инновационном решении, о своем вкладе в индустрию, а также – карьерном росте благодаря настойчивости и lifelong learning.

– Алексей, давайте поговорим о вашей работе и уникальном вкладе в частности. После принятия в США федерального закона о безопасности конного спорта и создания регулятора HISA возникла беспрецедентная ситуация: появился огромный массив обязательных к сбору медицинских данных, но все эти записи были хаотичными, полными ошибок. Это создавало проблемы и приводило к трагедиям на ипподромах. Вашу разработку называют единственным на рынке решением, которое смогло справиться с этим вызовом и внести вклад не только в безопасность спорта, но и в науку. Расскажите, как именно вам и вашей команде удалось с нуля создать столь сложный продукт и какой технологический подход вы использовали?

– Да, вы правы, готового решения не существовало. И раньше никто не занимался этими вопросами. А для меня работать над сложными задачами – это дополнительная мотивация. Поэтому я собрал команду, проанализировал проблематику и выбрал технологический стек.

Сначала мы построили динамические публичные API – это условно "мосты", которые позволяют собирать данные от различных производителей сенсоров в единую систему, даже если форматы этих данных совсем не похожи. Далее мы использовали базы данных нового поколения (NoSQL), которые хорошо работают с хаотичными данными, то есть не требуют единой структуры на входе. Затем "научили" искусственный интеллект проверять записи на корректность и находить ошибки, а дальше – автоматически исправлять их.

Чтобы эта система работала для отрасли, мы сделали интерфейсы (UI), где сами ветеринары и эксперты могут тренировать модели, не привлекая программистов. Они видят разные результаты, сравнивают точность моделей и могут выбрать лучшую для своих задач.

В результате из тысяч "сырых" и часто некорректных записей мы получаем чистую, структурированную и достоверную информацию, которая помогает прогнозировать риски для животных и уменьшать количество трагедий на ипподромах.

– Эксперты отмечают, что разработка действительно оказывает значительное влияние на всю индустрию: уменьшилась смертность животных, появились инструменты для борьбы с мошенничеством, а ученые получили доступ к достоверным данным для исследований. Как вам, как лидеру проекта, удалось достичь такого масштабного результата?

– Мне не впервые пришлось строить все с нуля – команду, процессы, архитектуру самого продукта. Я лично занимался дизайном новых систем, менторил людей и внедрял процессы работы по Scrum (это метод организации командной работы в ИТ). Мы начинали с команды в 8 человек, а выросли до 50 специалистов в 12 командах. Как Senior Engineering Manager внедрил также обязательное код-ревью для повышения качества в новую систему найма, чтобы привлекать лучших специалистов. Именно такой комплексный подход, как сильная команда, правильные процессы, новейшие технологии, и позволил нам достичь результата, который повлиял на всю отрасль. Также отдельно горжусь тем, что нам удалось довести точность исправления медицинских записей до 97%. Это высокий показатель.

– Расскажите о вашем пути. Как давно вы работаете в этой сфере и с чего начинали в IT? Насколько мне известно, вы – свитчер, то есть в свое время решили сменить профессию.

– Да, я – классический свитчер. Хотя еще в школе, где-то с 5-го класса киевского физмата, мечтал о программировании, но после университета (КПИ) надолго попал в автомобильный бизнес. В 2015 году я, что называется, "психанул" – бросил все и решил вернуться к мечте. Это было непросто: пришлось догонять технологии, которые ушли далеко вперед. Настоящим прорывом стал 2019 год, когда после полугода фанатичной подготовки – я рассылал резюме во все компании и ходил на собеседования по несколько раз в неделю – я получил оффер в компанию мирового уровня, GlobalLogic.

Это стало началом моей ИТ-карьеры. Я работал как сумасшедший: приходил в 7 утра, уходил после 8 вечера, чтобы догнать коллег. Я понимал, что у меня гигантский пробел в знаниях. Но эта настойчивость дала результат: за несколько месяцев я вырос до уровня сеньора, и уже через год меня пригласили в EPAM на позицию ключевого разработчика.

– Это действительно вдохновляющий пример для тех, кто сомневается в смене профессии и построении карьеры своими силами. После EPAM вы перешли на проект для Camtek. Это ведущий израильский производитель диагностического оборудования для полупроводниковой промышленности, акции которого торгуются на NASDAQ. Работа с такой высокотехнологичной компанией – это серьезный вызов. С какими проблемами столкнулись, когда возглавили там команды разработчиков?

– Я пришел на проект, где царил полный хаос: процессы отсутствовали, задачи ставились голосом на звонках и постоянно терялись, а релизы продукта происходили ежедневно без надлежащего тестирования. Это приводило к огромному количеству ошибок и демотивации в командах. По сути, все нужно было исправлять и строить с нуля. И это правда серьезный вызов.

– Какие именно шаги вы предприняли, чтобы стабилизировать проект, и почему ваша роль в этом процессе оказалась критически важной для клиента?

– Мне пришлось полностью перестроить подход к работе. Во-первых, я сократил количество митингов (звонков) на 70%, что вернуло разработчикам четверть рабочего дня для написания кода. Во-вторых, я внедрил правило: если задачи нет в системе Azure DevOps, ее не существует. Это убрало хаос в задачах. Ко всему этому впервые на проекте ввел практику код-ревью, что резко уменьшило количество ошибок. Кроме технических процессов, я наладил систему найма и уделял много внимания командной атмосфере. Эти шаги стабилизировали проект и сделали команды эффективными.

– Алексей, вы точно не боитесь приходить туда, где есть проблемы и царит хаос. Что для вас является стимулом браться именно за такие сложные вызовы и какой главный совет вы бы дали тем, кто хочет расти, но боится выходить из зоны комфорта?

– Это, наверное, моя страсть: приходить туда, где все "сломано", и строить систему, которая работает. Видеть, как из беспорядка рождается порядок. Но, чтобы иметь возможность решать такие задачи, особенно в ИТ, где технологии и искусственный интеллект развиваются чуть ли не каждый день или неделю, нужно постоянно учиться. Принцип lifelong learning – это уже требование сегодняшнего дня. Ты должен постоянно двигаться вперед.

Поэтому мой совет тем, кто хочет расти, очень прост: не ищите комфорт. Ищите сложную проблему, которая вас захватит. Именно в процессе решения таких задач, когда нет готовых инструкций и приходится учиться на ходу, вырастают настоящие профессионалы. Развитие всегда там, где есть новые вызовы.