Остановитесь пока не поздно: эксперты призвали срочно изменить подход к разработке ИИ

Группа экспертов из 12 стран мира призвала разработчиков искусственного интеллекта изменить подход к развитию этой технологии. Они призывают сосредоточиться на том, что будет действительно отвечать человеческим потребностям и улучшит человеческий опыт, а не на создании более совершенных компьютеров.

Об этом говорится в их работе под названием "Человекоцентрический ИИ", о которой рассказывает StudyFinds. Над исследование работали 50 экспертов из 12 стран мира, являющихся представителями разных дисциплин, включая компьютерные науки, право и социологию.

Ученые считают, что разработчикам нужно перейти от усовершенствования ИИ, ориентированного на технику, к усовершенствованию, ориентированному на человека. По их мнению, при таком подходе технологии будут отвечать благосостоянию людей, а не будут заменять или обесценивать людей-работников.

Как пояснила ведущая экспертка из Эдинбургского университета Шеннон Валлор, человекоцентрический ИИ будет направлен на поддержку и расширение возможностей человека. Сейчас эта технология разработана лишь для того, чтобы продемонстрировать собственную мощность.

Валлор обращает внимание на рост популярности генеративного ИИ. По ее словам, развитие этой технологии руководствуется корпоративными желаниями, а не потребностями людей. Вследствие этого появляются технологии, к которым люди должны приспосабливаться и с которыми люди вынуждены конкурировать. Вместо этого, по убеждению Валлор, технология должна бы облегчать чью-то жизнь.

"Мы получаем то, с чем нам потом приходится справляться, а не то, что было разработано нами, для нас и в нашу пользу. Это не та технология, которая нам нужна", – подчеркнула эксперт.

Исследовательница Мальвина Анна Войцик также указывает на то, что маргинализованные сообщества часто исключаются из процесса разработки ИИ, что приводит к появлению технологий, усиливающих существующие властные структуры и дискриминацию.

Со своей стороны Мэтт Малоун отмечает, что работа существующего ИИ ставит много вопросов относительно защищенности личных данных, а также того, как собираются и используются такие данные.

Исследователи также изучили, как влияет ИИ на работу таких платформ, как Google и как это влияет на каждого отдельного человека. Выяснилось, что ИИ приводит к тому, что человек получает более ограниченный контент, сужая его сферу интересов и подталкивая к поддержке экстремизма.

Это происходит, потому что чем больше человек использует ИИ для поиска информации, тем меньше будет разнообразие информации, которую получает человек.

То есть тех, кто стремится читать конспирологию о том, что Земля плоская, ИИ будет направлять именно к такой информации, вместо того, чтобы предоставить более объективную информацию, которая помогла бы человеку увидеть другую сторону и прийти к собственным выводам.

Именно поэтому, по мнению экспертов, следует остановить бесконтрольную разработку ИИ пока не стало поздно.

Они считают, что важно применить законы, которые позволили бы регулировать ИИ, и предотвратить безответственные инновации.

"Не дайте себя парализовать горстке голосов, которые делают вид, что правительства не могут регулировать ИИ, не подавляя инновации. Европейский Союз может стать примером в этом отношении, поскольку очень амбициозный Закон о ИИ, первый системный закон о ИИ, должен быть окончательно одобрен в ближайшие несколько месяцев", – заявил вице-президент по вопросам политики, общества и глобальных дел Института искусственного интеллекта Мила в Квебеке (Канада) Бенджамин Прудом.

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