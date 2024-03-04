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Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

Юлия Потерянко
Техно Oboz
5 минут
264
Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

Сервис спутниковых снимков Google Earth, запущенный в 2005 году, позволил взглянуть на Землю с такой перспективы, как ее никто раньше не видел. Теперь желающие могут рассматривать поверхность нашей планеты со спутников. Конечно, это приводит к потрясающим находкам.

Издание Live Science рассказало о самых невероятных открытиях, сделанных пользователями. Вот некоторые из них.

Остров на озере на острове на озере на острове, Филиппины

Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

Этот клочок суши находится внутри кратерного озера на вулканическом острове посреди озера Тааль на филиппинском острове Лусон. Нечто похоже впоследствии удалось найти и на севере Канады, в местностях, куда, вероятно, не ступала нога человека.

Неоткрытые египетские пирамиды

Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

Шедевры древнеегипетской архитектуры до сих пор раскрывают свои тайны, хотя их изучают уже больше века. Но, похоже, археологи открыли еще не все. За последние пять лет с помощью Google Earth были обнаружены десятки аномалий в Египте, которые могут быть не раскопанными, погребенными под песками пирамидами. Сейчас ведутся споры, являются ли они природными объектами или искусственными сооружениями. Для выяснения этого требуются дополнительные раскопки, но ситуация с безопасностью и экономикой в Египте привели к ограничению таких работ.

Призрачный песчаный остров вблизи Новой Каледонии

Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

В 2012 году группа австралийских исследователей заметила загадочный объект величиной с Манхэттен в южной части Тихого океана. Таинственное место под названием Песчаный остров появилось на картах северо-западнее Новой Каледонии в Меланезии. На Google Earth он выглядел как черный многоугольник. Но, когда ученые приплыли туда в ноябре 2012 года, они обнаружили открытую воду вместо твердой земли. Уже в апреле 2013 года они опубликовали объяснение того, как на картах могла появиться фантомная суша. Причиной называли человеческие ошибки и, вероятно, плот с пемзой.

Пентаграмма в Казахстане

Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

В отдаленном степном регионе Казахстана удалось заметить выгравированную огромную пентаграмму диаметром около 366 метров. Пятиугольная звезда, вписанная в круг, расположена на южном берегу Верхнебольского водохранилища. Комментаторы предполагали, что это место таинственных сатанинских ритуалов. На самом деле это оказался заложенный в советское время парк в форме звезды. Фигуру образуют обсаженные деревьями дорожки, которые имеют такой зловещий вид с высоты птичьего полета.

Спиральная инсталляция "Дыхание пустыни" в Египте

Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

На первый взгляд, эта фигура в песках Сахары близ египетского города Эль-Гуна на побережье Красного моря вызывает ассоциации с "рисунками инопланетян". А на самом деле это арт-инсталляция "Дыхание пустыни", авторами которой являются скульптор Даная Стратоу, индустриальный проектировщик Александра Стратоу и архитектор — Стелла Константинайдс. В 2007 году они открыли объект площадью 100 000 квадратных метров, состоящий из углублений и насыпей.

Кровавое озеро в городе Садр, Ирак

Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

У иракского города Садр находится небольшое озеро, воды которого имеют кроваво-красный цвет. Объяснения этому феномену у ученых пока нет.

Узор "горошек" на земле в Гранд-Каньоне, США

Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

Удивительный участок близ вулкана на северном крае Гранд-Каньона назвали "Троном вулкана". Он имеет вид, похожий на ткань в горошек. Однако тех, кто так разрисовал землю, удалось идентифицировать довольно быстро. Ими оказались красные муравьи-жнецы. Они могут создавать гнезда диаметром около 120 сантиметров, вокруг которых образуется обнаженный участок площадью до 10 квадратных метров. Теория еще нуждается в проверке, но эти существа действительно проживают в данной местности.

Кладбище самолетов на пустынной авиабазе в Аризоне, США

Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

База ВВС Дэвис-Монтан в Тусоне, Аризона, является местом захоронения американских военных самолетов. Его площадь составляет более 10 квадратных километров. Здесь нашли свое спокойствие практически все модели самолетов со времен Второй мировой войны – от B-52 StratoFortress до F-14 Tomcat. Рассмотреть этот объект с земли можно в клипе Тома Петти и группы Heartbreakers на песню Learning to Fly.

Слово "Хамад" среди пустыни в Объединенных Арабских Эмиратах

Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

Гигантское слово, вырезанное на песчаной поверхности острова Аль-Футаиси близ Абу-Даби, является именем Хамада бин Хамдана аль-Нахайяна, шейха-миллиардера и члена правящей семьи. Этим островом владеет именно он. Буквы, образующие надпись, имеют более 1,5 км в высоту и более 3 км в длину. Вероятно, это самая большая рукотворная надпись в мире. Она видна из космоса, а пустыня не в состоянии занести такой объект песками.

Тайная "военная база" вблизи Кашгара в Китае

Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

Загадочный набор спутниковых изображений, найденный в Google Earth, вызвал в свое время настоящий переполох. Бывший аналитик ЦРУ, который их заметил, рассказал о них изданию Wired. Он обнаружил структуры в пустыне вокруг Кашгара, города в китайской провинции Синьцзян. Провинция эта известна тем, что она представляет собой огромный концлагерь для народа уйгуров. Они живут там под круглосуточным контролем государства и испытывают страшные притеснения. Однако дальнейший анализ, который провел эхнолог и геопространственный блогер Стефан Гинс, проведший несколько месяцев в этой части Китая, показал, что это место, скорее всего, было частью крупного производственного или экономического центра.

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