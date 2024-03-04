Новые пирамиды в Египте и озеро крови: названы самые удивительные находки в Google Earth

Сервис спутниковых снимков Google Earth, запущенный в 2005 году, позволил взглянуть на Землю с такой перспективы, как ее никто раньше не видел. Теперь желающие могут рассматривать поверхность нашей планеты со спутников. Конечно, это приводит к потрясающим находкам.

Издание Live Science рассказало о самых невероятных открытиях, сделанных пользователями. Вот некоторые из них.

Остров на озере на острове на озере на острове, Филиппины

Этот клочок суши находится внутри кратерного озера на вулканическом острове посреди озера Тааль на филиппинском острове Лусон. Нечто похоже впоследствии удалось найти и на севере Канады, в местностях, куда, вероятно, не ступала нога человека.

Неоткрытые египетские пирамиды

Шедевры древнеегипетской архитектуры до сих пор раскрывают свои тайны, хотя их изучают уже больше века. Но, похоже, археологи открыли еще не все. За последние пять лет с помощью Google Earth были обнаружены десятки аномалий в Египте, которые могут быть не раскопанными, погребенными под песками пирамидами. Сейчас ведутся споры, являются ли они природными объектами или искусственными сооружениями. Для выяснения этого требуются дополнительные раскопки, но ситуация с безопасностью и экономикой в Египте привели к ограничению таких работ.

Призрачный песчаный остров вблизи Новой Каледонии

В 2012 году группа австралийских исследователей заметила загадочный объект величиной с Манхэттен в южной части Тихого океана. Таинственное место под названием Песчаный остров появилось на картах северо-западнее Новой Каледонии в Меланезии. На Google Earth он выглядел как черный многоугольник. Но, когда ученые приплыли туда в ноябре 2012 года, они обнаружили открытую воду вместо твердой земли. Уже в апреле 2013 года они опубликовали объяснение того, как на картах могла появиться фантомная суша. Причиной называли человеческие ошибки и, вероятно, плот с пемзой.

Пентаграмма в Казахстане

В отдаленном степном регионе Казахстана удалось заметить выгравированную огромную пентаграмму диаметром около 366 метров. Пятиугольная звезда, вписанная в круг, расположена на южном берегу Верхнебольского водохранилища. Комментаторы предполагали, что это место таинственных сатанинских ритуалов. На самом деле это оказался заложенный в советское время парк в форме звезды. Фигуру образуют обсаженные деревьями дорожки, которые имеют такой зловещий вид с высоты птичьего полета.

Спиральная инсталляция "Дыхание пустыни" в Египте

На первый взгляд, эта фигура в песках Сахары близ египетского города Эль-Гуна на побережье Красного моря вызывает ассоциации с "рисунками инопланетян". А на самом деле это арт-инсталляция "Дыхание пустыни", авторами которой являются скульптор Даная Стратоу, индустриальный проектировщик Александра Стратоу и архитектор — Стелла Константинайдс. В 2007 году они открыли объект площадью 100 000 квадратных метров, состоящий из углублений и насыпей.

Кровавое озеро в городе Садр, Ирак

У иракского города Садр находится небольшое озеро, воды которого имеют кроваво-красный цвет. Объяснения этому феномену у ученых пока нет.

Узор "горошек" на земле в Гранд-Каньоне, США

Удивительный участок близ вулкана на северном крае Гранд-Каньона назвали "Троном вулкана". Он имеет вид, похожий на ткань в горошек. Однако тех, кто так разрисовал землю, удалось идентифицировать довольно быстро. Ими оказались красные муравьи-жнецы. Они могут создавать гнезда диаметром около 120 сантиметров, вокруг которых образуется обнаженный участок площадью до 10 квадратных метров. Теория еще нуждается в проверке, но эти существа действительно проживают в данной местности.

Кладбище самолетов на пустынной авиабазе в Аризоне, США

База ВВС Дэвис-Монтан в Тусоне, Аризона, является местом захоронения американских военных самолетов. Его площадь составляет более 10 квадратных километров. Здесь нашли свое спокойствие практически все модели самолетов со времен Второй мировой войны – от B-52 StratoFortress до F-14 Tomcat. Рассмотреть этот объект с земли можно в клипе Тома Петти и группы Heartbreakers на песню Learning to Fly.

Слово "Хамад" среди пустыни в Объединенных Арабских Эмиратах

Гигантское слово, вырезанное на песчаной поверхности острова Аль-Футаиси близ Абу-Даби, является именем Хамада бин Хамдана аль-Нахайяна, шейха-миллиардера и члена правящей семьи. Этим островом владеет именно он. Буквы, образующие надпись, имеют более 1,5 км в высоту и более 3 км в длину. Вероятно, это самая большая рукотворная надпись в мире. Она видна из космоса, а пустыня не в состоянии занести такой объект песками.

Тайная "военная база" вблизи Кашгара в Китае

Загадочный набор спутниковых изображений, найденный в Google Earth, вызвал в свое время настоящий переполох. Бывший аналитик ЦРУ, который их заметил, рассказал о них изданию Wired. Он обнаружил структуры в пустыне вокруг Кашгара, города в китайской провинции Синьцзян. Провинция эта известна тем, что она представляет собой огромный концлагерь для народа уйгуров. Они живут там под круглосуточным контролем государства и испытывают страшные притеснения. Однако дальнейший анализ, который провел эхнолог и геопространственный блогер Стефан Гинс, проведший несколько месяцев в этой части Китая, показал, что это место, скорее всего, было частью крупного производственного или экономического центра.

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