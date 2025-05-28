Названы самые опасные пароли, которые легко взломать: проверьте этот список
Эксперты по кибербезопасности предупредили, что некоторые популярные PIN-коды, которые в свое время рекомендовали как надежные, теперь стали любимой мишенью хакеров. Причиной этого является то, что только определенная комбинация попадает в открытый доступ, она мгновенно теряет свою эффективность.
Об этом сообщает OBOZ.UA. Так, например, код 8068 когда-то считался почти идеальным вариантом для защиты. Но с момента, когда его начали называть "самым безопасным" в сети, он стал мечтой хакеров, говорит IT-специалист Дэйви Уиндер.
"То же относится и к другим числам, указанным в исследовании: 6835, 7637, 8093 и 9629", - сказал эксперт.
Он предупреждает, что даже четырехзначный PIN-код теоретически можно угадать лишь за 10 000 попыток - задача, которую хакеры легко автоматизируют.
Вместо того чтобы выбирать дни рождения, годовщины или легко запоминающиеся комбинации, Виндер рекомендует использовать более длинные комбинации: минимум шесть цифр или до 12 для настоящей защиты.
Среди худших паролей оказались простые и якобы милые комбинации. Такие, как "1234567", "000000", "charlie" или "iloveyou". И хотя они могут казаться безопасными из-за своей "уникальности", на самом деле эти пароли используют миллионы людей по всему миру. А значит, хакеры проверяют их в первую очередь.
Ситуацию осложняет еще и то, что многие используют один и тот же код на всех устройствах: телефонах, банковских картах, аккаунтах. Это серьезный риск. Исследование, в котором приняли участие более 29 миллионов человек, показало, что каждый десятый использует PIN-код, который уже фигурировал в утечках данных.
Самые популярные пин-коды
- 0000
- 1010
- 1111
- 1122
- 1212
- 1234
- 1313
- 1342
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1998
- 2000
- 2002
- 2004
- 2005
- 2020
- 2222
- 2468
- 2580
- 3333
- 4321
- 4444
- 5555
- 6666
- 6969
- 7777
- 8888
- 9999
Самые популярные пароли
- 000000
- 111111
- 11111111
- 121212
- 123123
- 12345
- 123456
- 1234567
- 12345678
- 123456789
- 1234567890
- 555666
- aaron431
- abc123
- abcd1234
- ABCDEF
- admin
- charlie
- dragon
- iloveyou
- lemonfish
- liverpool
- monkey
- password
- password1
- qwerty
- qwerty1
- qwerty123
- secret
- tangkai
- user0123
- welcome
- woaini
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