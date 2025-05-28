Названы самые опасные пароли, которые легко взломать: проверьте этот список

Эксперты по кибербезопасности предупредили, что некоторые популярные PIN-коды, которые в свое время рекомендовали как надежные, теперь стали любимой мишенью хакеров. Причиной этого является то, что только определенная комбинация попадает в открытый доступ, она мгновенно теряет свою эффективность.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Так, например, код 8068 когда-то считался почти идеальным вариантом для защиты. Но с момента, когда его начали называть "самым безопасным" в сети, он стал мечтой хакеров, говорит IT-специалист Дэйви Уиндер.

"То же относится и к другим числам, указанным в исследовании: 6835, 7637, 8093 и 9629", - сказал эксперт.

Он предупреждает, что даже четырехзначный PIN-код теоретически можно угадать лишь за 10 000 попыток - задача, которую хакеры легко автоматизируют.

Вместо того чтобы выбирать дни рождения, годовщины или легко запоминающиеся комбинации, Виндер рекомендует использовать более длинные комбинации: минимум шесть цифр или до 12 для настоящей защиты.

Среди худших паролей оказались простые и якобы милые комбинации. Такие, как "1234567", "000000", "charlie" или "iloveyou". И хотя они могут казаться безопасными из-за своей "уникальности", на самом деле эти пароли используют миллионы людей по всему миру. А значит, хакеры проверяют их в первую очередь.

Ситуацию осложняет еще и то, что многие используют один и тот же код на всех устройствах: телефонах, банковских картах, аккаунтах. Это серьезный риск. Исследование, в котором приняли участие более 29 миллионов человек, показало, что каждый десятый использует PIN-код, который уже фигурировал в утечках данных.

Самые популярные пин-коды

0000

1010

1111

1122

1212

1234

1313

1342

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1998

2000

2002

2004

2005

2020

2222

2468

2580

3333

4321

4444

5555

6666

6969

7777

8888

9999

Самые популярные пароли

000000

111111

11111111

121212

123123

12345

123456

1234567

12345678

123456789

1234567890

555666

aaron431

abc123

abcd1234

ABCDEF

admin

charlie

dragon

iloveyou

lemonfish

liverpool

monkey

password

password1

qwerty

qwerty1

qwerty123

secret

tangkai

user0123

welcome

woaini

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