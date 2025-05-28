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Названы самые опасные пароли, которые легко взломать: проверьте этот список

Ольга Ганюкова
Техно Oboz
2 минуты
1,1 т.
Названы самые опасные пароли, которые легко взломать: проверьте этот список

Эксперты по кибербезопасности предупредили, что некоторые популярные PIN-коды, которые в свое время рекомендовали как надежные, теперь стали любимой мишенью хакеров. Причиной этого является то, что только определенная комбинация попадает в открытый доступ, она мгновенно теряет свою эффективность.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Так, например, код 8068 когда-то считался почти идеальным вариантом для защиты. Но с момента, когда его начали называть "самым безопасным" в сети, он стал мечтой хакеров, говорит IT-специалист Дэйви Уиндер.

"То же относится и к другим числам, указанным в исследовании: 6835, 7637, 8093 и 9629", - сказал эксперт.

Он предупреждает, что даже четырехзначный PIN-код теоретически можно угадать лишь за 10 000 попыток - задача, которую хакеры легко автоматизируют.

Вместо того чтобы выбирать дни рождения, годовщины или легко запоминающиеся комбинации, Виндер рекомендует использовать более длинные комбинации: минимум шесть цифр или до 12 для настоящей защиты.

Среди худших паролей оказались простые и якобы милые комбинации. Такие, как "1234567", "000000", "charlie" или "iloveyou". И хотя они могут казаться безопасными из-за своей "уникальности", на самом деле эти пароли используют миллионы людей по всему миру. А значит, хакеры проверяют их в первую очередь.

Ситуацию осложняет еще и то, что многие используют один и тот же код на всех устройствах: телефонах, банковских картах, аккаунтах. Это серьезный риск. Исследование, в котором приняли участие более 29 миллионов человек, показало, что каждый десятый использует PIN-код, который уже фигурировал в утечках данных.

Самые популярные пин-коды

  • 0000
  • 1010
  • 1111
  • 1122
  • 1212
  • 1234
  • 1313
  • 1342
  • 1973
  • 1974
  • 1975
  • 1976
  • 1977
  • 1978
  • 1979
  • 1980
  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1984
  • 1985
  • 1986
  • 1987
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1991
  • 1992
  • 1993
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1998
  • 2000
  • 2002
  • 2004
  • 2005
  • 2020
  • 2222
  • 2468
  • 2580
  • 3333
  • 4321
  • 4444
  • 5555
  • 6666
  • 6969
  • 7777
  • 8888
  • 9999

Самые популярные пароли

  • 000000
  • 111111
  • 11111111
  • 121212
  • 123123
  • 12345
  • 123456
  • 1234567
  • 12345678
  • 123456789
  • 1234567890
  • 555666
  • aaron431
  • abc123
  • abcd1234
  • ABCDEF
  • admin
  • charlie
  • dragon
  • iloveyou
  • lemonfish
  • liverpool
  • monkey
  • password
  • password1
  • qwerty
  • qwerty1
  • qwerty123
  • secret
  • tangkai
  • user0123
  • welcome
  • woaini

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