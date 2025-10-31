На iPhone есть функция защиты глаз: как ее активировать

Само по себе созерцание экрана смартфона не может нанести вред вашему зрению, а вот если держать гаджет слишком близко к лицу, то можно спровоцировать дискомфорт в глазах и головную боль. Интересно, что смартфоны iPhone умеют регулировать это расстояние и возвращать его к безопасному.

Как включить этот инструмент, доступный в мобильной операционной системе iOS, разбиралось издание HuffPost. Называется эта функция Screen Distance или "Расстояние до экрана". Эта фишка появилась вместе с iOS 17 и с тех пор доступна в каждом обновлении. Просто включите ее и ваш iPhone начнет предупреждать вас, когда вы приблизите лицо к его экрану менее чем на 30 см.

Полезно то, что оповещение занимает весь экран и не отключается, пока пользователь не отложит телефон подальше. Такое настойчивое вмешательство невозможно игнорировать. По словам доктора Бенджамина Берта, офтальмолога и доцента Глазного центра Доэни в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, эта функция действительно приносит пользу и помогает сформировать привычку держать телефон правильно. Особенно полезной она будет для детей и подростков, зрение которых все еще продолжает формироваться.

"Мы наблюдаем, что у детей чаще развивается миопия, то есть близорукость. Именно поэтому какое-то предупреждение на телефоне может уменьшить уровень близорукости", – говорит доктор Берт. По его мнению, функция предупреждения о расстоянии должна быть включена у всех пользователей смартфонов в возрасте до 18 лет. У них все еще формируются мышцы, которые управляют фокусом зрения, поэтому для них правильное использование экранов является крайне важным.

Как включить функцию "Расстояние до экрана"

Apple заявляет, что функция "Расстояние до экрана" включена по умолчанию для детей до 13 лет в групповом плане "Семейный доступ", но остальным пользователям необходимо активировать ее самостоятельно.

Чтобы сделать это, перейдите в раздел "Параметры" на телефоне и нажмите "Экранное время". Затем выберите "Расстояние экрана", чтобы включить или выключить данный режим.

Но доктор Берт советует не ограничиваться этим инструментом. Он также посоветовал всем, кто работает с экранами или использует их для развлечений, придерживаться правила 20-20-20. "Каждые 20 минут, пока вы работаете с устройством или смотрите на близкий объект, вам следует выделить 20 секунд, чтобы посмотреть на что-то, что находится на расстоянии не менее 20 футов (6 метров)", - пояснил офтальмолог. Таким образом, мышцы глаз смогут немного расслабиться. Также полезным будет время от времени закрывать глаза хотя бы на две секунды.

Но для того, чтобы приучить себя к такому поведению, нужны определенные усилия. Поэтому, пока мы не научимся лучше контролировать собственный процесс пользования телефоном, полезно будет использовать все возможные напоминания, чтобы дать нашим глазам столь необходимый отдых.

