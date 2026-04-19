Вы понятия не имели: что можно сделать кнопкой громкости на iPhone

Большинство пользователей iPhone воспринимают кнопки громкости исключительно как инструмент для регулировки уровня звука в наушниках или динамиках. Однако разработчики Apple и Android заложили в эти элементы управления гораздо более широкий потенциал, который часто остается незамеченным.

Знание этих секретов позволяет быстрее взаимодействовать с камерой, мгновенно усиливать приватность или спасать телефон в случае программного сбоя. Использование физических кнопок вместо сенсорного экрана часто оказывается гораздо удобнее, особенно когда вы действуете вслепую или одной рукой.

В BGR раскрыли, как использовать потенциал вашего смартфона на полную мощность.

Создание фото и видео

Физические кнопки громкости могут служить затвором камеры, что чрезвычайно удобно для съемки селфи или когда неудобно тянуться к сенсорной кнопке на экране.

Фотосъемка: одно короткое нажатие любой из кнопок громкости при открытом приложении "Камера" делает мгновенный снимок .

одно короткое нажатие любой из кнопок громкости при открытом приложении "Камера" . Видеозапись: длительное зажатие кнопки громкости автоматически активирует запись видео, позволяя быстро зафиксировать важный момент без переключения режимов.

Принудительная перезагрузка устройства

Когда смартфон перестает реагировать на прикосновения из-за системной ошибки или некорректной работы приложения, кнопки громкости становятся единственным способом вернуть его к жизни.

Нужно быстро нажать и отпустить кнопку увеличения громкости, затем – уменьшения громкости, после чего зажать боковую кнопку питания до появления логотипа Apple.

Эта манипуляция позволяет перезапустить систему без потери данных, что является первой помощью при "зависании" гаджета.

Мгновенная блокировка Face ID и биометрии

В ситуациях, когда необходимо быстро и незаметно повысить уровень безопасности устройства, кнопки громкости позволяют деактивировать разблокировку лицом.

Как это работает: одновременное зажатие кнопки увеличения громкости и боковой клавиши питания на несколько секунд активирует режим экстренного вызова.

Даже если вы не осуществите вызов, после этого действия iPhone потребует только цифровой пароль для разблокировки, игнорируя Face ID и блокируя доступ к банковским картам в Wallet.

Программное расширение функций (для Android)

Хотя iPhone ограничен системными настройками, пользователи Android могут превратить кнопки громкости на универсальные пульты управления с помощью стороннего софта.

Благодаря приложениям вроде Button Mapper можно назначить на двойное или длительное нажатие клавиш громкости активацию фонарика, запуск выбранного приложения или запись экрана.

Система позволяет настраивать эти действия даже при выключенном экране, делая взаимодействие с устройством уникальным и максимально быстрым.

