Можно ли включать пустую микроволновку: ответ вас удивит

Некоторые домашние приборы не только можно включать, когда они пусты, но и время от времени нужно. Так стиральную или посудомоечную машину таким образом удастся почистить. Но стоит ли включать микроволновку, когда в ее камере ничего нет?

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OBOZ.UA поинтересовался советами экспертов на этот счет. Они достаточно категоричны и однозначны в своих советах.

Как работает микроволновая печь

Для нагрева пищи микроволновка генерирует микроволны сверхвысокочастотного излучения с помощью магнетрона. Они действуют на дипольные молекулы в пище, в первую очередь воды, заставляя их быстро вращаться. Это вызывает молекулярное трение, из-за чего блюда очень быстро нагреваются. При этом посуда, не содержащая дипольных молекул, остается холодной.

Можно ли включать пустую микроволновку?

Если в камере печи нет ничего, микроволны начинают распространяться непосредственно по ней, отбиваться от стенок, и нагревать сам прибор. В частности, действовать на магнетрон, который со временем от такого использования выйдет из строя. Он поглощает столько микроволн, сколько производит, а прибор на это не рассчитан.

При этом если включить пустую микроволновку всего на несколько секунд, беды не произойдет. Магнетрону нужно некоторое время, чтобы перегреться и сгореть. Продолжительность этого времени зависит от модели микроволновки. Конструкторы убеждают, что вы почувствуете горелый запах от магнетрона до того, как произойдет серьезное его повреждение. Но все равно не рекомендуют так экспериментировать. При работе прибора внутри должен находиться хотя бы стакан с водой.

Можно ли оставлять открытую дверцу, когда микроволновка работает?

По своей конструкции прибор является так называемой клеткой Фарадея. Это означает, что все излучаемые микроволны остаются запертыми в ней и не выходят за пределы этого контура. Если целостность контура нарушить (открыть дверцу в процессе работы), микроволны начнут выходить наружу и действовать по своему привычному принципу – быстро вращать дипольные молекулы, которые попадут в зону их воздействия.

Что это значит на практике? Продукты, которые окажутся в зоне распространения микроволн, начнут готовиться, а металлические предметы искрить, что опасно, ведь может вызвать пожар. Также электрические провода в помещении, где работает открытая микроволновка, будут передавать высокочастотную энергию к устройствам, к которым они подключены. Обычно это не имеет ощутимых последствий, но не всегда – может нанести и вред. Но самое страшное, что эти волны начнут интенсивно воздействовать на молекулы воды внутри живых организмов. Так люди и животные могут испытать термическое повреждение внутренних органов в частности, даже смертельного. Поэтому микроволновку необходимо закрывать перед включением всегда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие предметы нельзя класть в микроволновку – это может их испортить.

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