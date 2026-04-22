Какие iPhone не следует покупать в 2026 году: эксперты назвали модели

Хотя винтажные гаджеты в 2026 году стали трендом и старые дизайны техники Apple вернулись в моду, эксперты утверждают: ходить со старым iPhone – не лучшая идея. Главная причина в том, что со временем поддержка программного обеспечения прекращается и безопасность устройства и данных на нем оказывается в опасности.

Но эта устрашающая перспектива – не единственный неприятный сюрприз, который может принести вам винтажный iPhone. Устаревшее устройство означает, что в случае какой-либо поломки найти запчасти будет гораздо труднее. Собственно, именно поэтому таких моделей лучше избегать. Список смартфонов, которые Apple внесла в свой список "винтажных", опубликовало издание BGR. А также объяснило, что означает этот термин применительно к "яблочным" смартфонам и в чем кроется опасность таких устройств.

Какие iPhone считаются винтажными

Всего этот статус от производителя получили 12 моделей смартфонов. Вот их полный список:

iPhone 6s (16GB, 64GB, 128GB)

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 7 (PRODUCT)RED

iPhone 8 (64GB, 128GB, 256GB)

iPhone 8 Plus (64GB, 128GB, 256GB)

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Что Apple считает винтажным

По определению Apple, продукт становится "винтажным", если компания прекратила его продажу более пяти, но менее семи лет назад. То есть, если ваш телефон исчез с полок магазинов шесть лет назад – у вас официально винтажный гаджет.

Устройства, продажа которых прекратилась более семи лет назад, переходят в категорию устаревших. Разница между ними принципиальная, ведь для устаревших моделей Apple вообще не предоставляет никакой аппаратной поддержки.

Когда дело доходит до ремонта, детали к винтажным устройствам все еще можно найти. Но успех зависит от того, завалялись ли они на складе конкретного сервисного центра.

Почему стоит избегать винтажных устройств

Редкая старая техника – это отличный способ поностальгировать или даже немного заработать на перепродаже коллекционерам. Однако из-за проблем с ремонтом использовать винтажный девайс как основной телефон не стоит. Любое падение, вмятина или иное повреждение может стать фатальным, особенно если вы живете там, где сервисные центры не имеют быстрого доступа к необходимым комплектующим.

Кроме того (хотя это касается не всех моделей из списка), некоторые винтажные iPhone уже не поддерживают последние обновления безопасности. Это делает вас уязвимыми перед новыми методами взлома и вирусами. Хотя Apple иногда "латает" критические дыры даже в устаревшем ПО, полагаться на такое везение в деле защиты своих данных не стоит.

Поэтому специалисты советуют обновлять смартфон хотя бы раз в несколько лет – как только ваш текущий гаджет становится винтажным или устаревшим. Не обязательно каждый раз покупать "последний писк моды" (в 2026 году это iPhone 17 Pro). Но поскольку цифровые угрозы постоянно эволюционируют, современное железо и актуальный софт станут надежным щитом для вашей приватности. Да и от неожиданных поломок, которые невозможно исправить, вы будете застрахованы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие восстановленные модели iPhone станут удачной покупкой в 2026 году.

