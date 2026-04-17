Какой восстановленный iPhone стоит покупать в 2026 году: 5 удачных моделей

Если вы планируете купить iPhone, но не готовы выкладывать кругленькую сумму за 17-ю линейку прямо с полки фирменного магазина, найти что-то достойное под ограниченный бюджет бывает непросто. Альтернативой может стать восстановленный гаджет.

Издание 9to5mac собрало пятерку лучших подержанных моделей, которые после этой процедуры работают идеально. На американском рынке стоимость такого устройства составляет не более 500 долларов. Да и за рубежом его можно приобрести не намного дороже.

iPhone 15 Pro

Если вам нужны премиальные фишки вроде дисплея ProMotion, поддержки Apple Intelligence и телефотообъектива, то iPhone 15 Pro – это однозначно лучший выбор, если бюджет позволяет немного разгуляться. Модель работает на чипе A17 Pro (который, кстати, стоит и в последнем iPad mini), поэтому мощности для искусственного интеллекта и стабильной работы на годы вперед здесь с головой. Готовы доплатить еще немножко больше (но все равно меньше, чем за новый "семнадцатый")? Можно взять Pro Max с двойным объемом памяти, хотя он уже немного выходит за рамки эконом-варианта.

iPhone 15

Для тех, кому нужен самый дешевый iPhone с разъемом USB-C и Dynamic Island, обычная "пятнадцатка" – идеальный кандидат. Здесь вы получаете приличную камеру на 48 Мп, а для фанатов физического переключателя беззвучного режима – это вообще последняя модель, где он еще есть. Автономность у него замечательная, да и цветовая гамма корпусов очень симпатичная.

iPhone 13 mini

Если вы скучаете по компактным смартфонам, то 13 mini станет вашим лучшим другом. С тех пор Apple почему-то перестала обновлять этот формат. Несмотря на то, что модели уже четыре года, чип A15 Bionic все еще бодро держится. Да, придется смириться с портом Lightning, но крутой OLED-экран и классная камера не дадут телефону казаться устаревшим.

iPhone 14 Plus

И наоборот: если вам нужен максимально большой iPhone за минимальные деньги (и чтобы он не был совсем "динозавром"), iPhone 14 Plus – именно то, что надо. Он может похвастаться солидной камерой и просто бессмертной батареей. А еще модель имеет классные цвета корпуса, особенно желтый. В свое время эта модель заменила как раз упомянутый выше "миник".

iPhone SE 3

И напоследок – относительно новый iPhone SE 3. У него внутри стоит чип A15 и он поддерживает 5G – вполне актуальная для 2026 года модель. Хотя его внешний вид – это и своего рода привет из прошлого. Здесь все еще стоит 4,7-дюймовый LCD-экран и кнопка "Домой", как в iPhone 8, а камера лишь одна. Но если вам телефон нужен для базовых задач, это самый экономный вход в экосистему.

