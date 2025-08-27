Что покажут на презентации Apple 9 сентября: пять главных новинок

После месяцев ожидания компания Apple наконец объявила дату своей долгожданной ежегодной презентации. Новый iPhone и некоторые другие гаджеты миру представят 9 сентября в 20:00 по киевскому времени.

Видео дня

Список ожидаемых новинок на самом деле довольно длинный. Поэтому издание MacRumors решило собрать пятерку крупнейших из них. Они вызвали большой ажиотаж еще на стадии первых слухов, и теперь фанаты "яблочной" техники ожидают их с наибольшим нетерпением.

Сверхтонкий iPhone. Мероприятие Apple 9 сентября станет днем появления первого полностью обновленного iPhone за много лет. На этот раз компания собирается представить ультратонкий iPhone 17. Официальное название устройства пока неизвестно, но в прессе и соцсетях его уже окрестили iPhone 17 Air. Такое название кажется вполне логичным, учитывая нейминг других продуктов Apple. Согласно имеющимся данным, толщина устройства составит около 5,5 мм, что сделает его самым тонким iPhone на сегодняшний день. Однако есть у устройства и недостатки: камера будет только с одним объективом, а время автономной работы может оказаться меньше ожидаемого.

Мероприятие Apple 9 сентября станет днем появления первого полностью обновленного iPhone за много лет. На этот раз компания собирается представить ультратонкий iPhone 17. Официальное название устройства пока неизвестно, но в прессе и соцсетях его уже окрестили iPhone 17 Air. Такое название кажется вполне логичным, учитывая нейминг других продуктов Apple. Согласно имеющимся данным, толщина устройства составит около 5,5 мм, что сделает его самым тонким iPhone на сегодняшний день. Однако есть у устройства и недостатки: камера будет только с одним объективом, а время автономной работы может оказаться меньше ожидаемого. Apple Watch со спутниковой связью. По слухам, "умные" часы Apple Watch Ultra 3 будут поддерживать спутниковое подключение, что позволит владельцам получать помощь в экстренных случаях. Оно должна быть доступным даже там, где недоступны Wi-Fi и сотовая связь. К сожалению, похоже, что эта функция будет доступна только в Ultra, поэтому не стоит ожидать ее появления в Apple Watch Series 11.

По слухам, "умные" часы Apple Watch Ultra 3 будут поддерживать спутниковое подключение, что позволит владельцам получать помощь в экстренных случаях. Оно должна быть доступным даже там, где недоступны Wi-Fi и сотовая связь. К сожалению, похоже, что эта функция будет доступна только в Ultra, поэтому не стоит ожидать ее появления в Apple Watch Series 11. Пульсометр в AirPods. Компания Apple обновляет линейку наушников AirPods Pro, и, помимо улучшенной системы активного шумоподавления, лучшего звука и более изящного дизайна, по слухам, AirPods получат внутриканальный датчик сердечного ритма, подобно Powerbeats Pro 2.

Компания Apple обновляет линейку наушников AirPods Pro, и, помимо улучшенной системы активного шумоподавления, лучшего звука и более изящного дизайна, по слухам, AirPods получат внутриканальный датчик сердечного ритма, подобно Powerbeats Pro 2. Новый дизайн камеры "Pro". Хотя ожидается, что тонкий iPhone 17 Air станет звездой мероприятия, все же немало внимания приковано и к флагманской модели iPhone 17 Pro. Ожидается, что в ней появится новый выступ камеры в форме таблетки, который будет значительно больше чем раньше. Также, по слухам, флагман должен получить более прочную заднюю панель, в которой в основном используется алюминий вместо стекла. Не совсем понятно, почему меняются камеры, но ходят слухи о 48-мегапиксельном телеобъективе с 8-кратным оптическим зумом. И это может быть ощутимое техническое усовершенствование.

Хотя ожидается, что тонкий iPhone 17 Air станет звездой мероприятия, все же немало внимания приковано и к флагманской модели iPhone 17 Pro. Ожидается, что в ней появится новый выступ камеры в форме таблетки, который будет значительно больше чем раньше. Также, по слухам, флагман должен получить более прочную заднюю панель, в которой в основном используется алюминий вместо стекла. Не совсем понятно, почему меняются камеры, но ходят слухи о 48-мегапиксельном телеобъективе с 8-кратным оптическим зумом. И это может быть ощутимое техническое усовершенствование. Цвета, чехлы, ремешки и прочее. Похоже, что в этом году дизайну и аксессуарам на презентации Apple будет уделено больше внимания, чем обычно. Так компания традиционно выбирает приглушенные цвета для моделей iPhone 17 Pro, но в этом году, по слухам, флагманский смартфон должен выйти в ярком оттенке оранжевого или медного – по слитым фото сложно сказать, какой именно это цвет. Тем не менее, это в любом случае нетипичный выбор дизайна. Что касается iPhone 17 Air, похоже, что он будет доступен в светло-голубом цвете. А еще ходят интересные слухи о чехлах. Apple, вероятно, представит новые аксессуары "TechWoven" на замену злосчастным чехлам FineWoven, которые все ненавидели, и, похоже, в линейке чехлов Apple появятся небольшие вырезы для крепления ремешков и шнурков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нынешняя презентация Apple может стать началом трехлетнего плана трансформации iPhone.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.