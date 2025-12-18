Как включить фонарик на iPhone без рук: спасительный способ

Смартфоны давно заменили десятки устройств, став универсальными инструментами на каждый день. В условиях отключения света одной из самых часто используемых функций остается обычный фонарик.

Видео дня

Он нужен в быту, в дороге и в экстренных ситуациях. Обычно фонарик включают вручную, через экран блокировки или кнопку действия. Однако существует способ воспользоваться им полностью без рук.

Самый быстрый стандартный способ – зажать иконку фонарика на экране блокировки. На более новых моделях пользователи также могут назначить включение фонарика на Action Button.

Однако, когда руки заняты или грязные, касаться экрана не всегда удобно. В таких случаях поможет функция, о которой многие забывают – голосовой ассистент Siri. Чтобы включить фонарик, достаточно сказать: "Hey Siri, turn on the flashlight".

Выключить его можно так же просто: "Hey Siri, turn off the flashlight". iPhone также распознает альтернативные команды вроде torch или flash, а фанаты "Гарри Поттера" могут воспользоваться фразами "Lumos" и "Nox".

Последние годы Siri часто критикуют из-за задержек и ограниченных возможностей, особенно на фоне появления Apple Intelligence. Впрочем, для управления устройством и функций "без рук" она до сих пор остается одним из самых быстрых инструментов. Если Siri не активируется голосом, стоит проверить настройки.

Для этого откройте Settings – Siri (или Apple Intelligence & Siri на более новых моделях). В разделе Talk to Siri или Talk & Type to Siri убедитесь, что выбран вариант активации голосом – "Siri" или "Hey Siri". Также важно, чтобы была включена опция Allow Siri When Locked, иначе управление с экрана блокировки будет недоступно.

Если после этого Siri все равно не реагирует, можно перезапустить настройки голосового распознавания. Для этого отключите Talk & Type to Siri, а затем снова активируйте Hey Siri. Система предложит повторно "обучить" ассистента распознавать ваш голос, что часто решает проблему.

В результате фонарик на iPhone можно включать быстро и без прикосновения к устройству.

OBOZ.UA также рассказывал, как получить более сильный сигнал на телефоне, где бы вы ни были.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.