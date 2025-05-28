Как проверить, следят ли за вашим телефоном: простые советы

Современные смартфоны - не просто средство связи, но и потенциальная цель для слежки. Признаки того, что за устройством могут следить, не всегда заметны, но есть несколько сигналов, которые стоит не игнорировать.

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OBOZ.UA рассказывает, как проверить, следят ли за вашим телефоном. Прежде всего, стоит обратить внимание на поведение самого телефона.

Если ваш смартфон быстро разряжается без активного использования, перегревается даже в режиме ожидания или самостоятельно перезагружается, это может свидетельствовать о работе шпионского программного обеспечения в фоновом режиме.

Также обратите внимание на странные звуки во время разговоров: щелчки, шорох или эхо, если их раньше не было.

Еще один показатель – рост объема использованного мобильного интернета. Если объем переданных данных существенно увеличился без вашего участия, стоит проверить статистику трафика и обратить внимание на программы, использующие сеть. Возможно, данные передаются посторонним лицам.

В настройках телефона можно обнаружить приложения, которые вы не устанавливали самостоятельно. Особенно это касается программ с нейтральными или техническими названиями - вроде "System Service" или "Update". Такие программы могут быть скрытым шпионским ПО.

Тревожным сигналом могут быть и подозрительные SMS или сообщения с непонятными символами, ссылками или кодами. Их происхождение стоит проверить, прежде чем открывать.

Для проверки устройства можно воспользоваться антивирусными приложениями. Пользователям Android подойдут такие программы, как Malwarebytes, Avast или Kaspersky. Владельцам iPhone, несмотря на более высокий уровень защиты, стоит обратить внимание на Lookout или iVerify.

Также можно просмотреть разрешения, которые предоставили установленным приложениям: доступ к микрофону, камере, геолокации. Если какое-то приложение имеет больше разрешений, чем ему нужно – это повод задуматься.

Дополнительно стоит использовать специальные USSD-коды, которые позволяют проверить наличие переадресаций.

*#21# – показывает, активна ли переадресация звонков/SMS.

*#62# – покажет номер, на который переадресовывается, если вы недоступны.

##002# – отменит все виды переадресации.

Стоит учитывать, что эти коды не всегда работают, в зависимости от оператора и страны.

В случае обнаружения подозрительной активности стоит удалить ненужные программы, обновить пароли, провести полный сброс телефона до заводских настроек (с предварительным резервным копированием) и установить проверенное антивирусное ПО.

Если есть основания полагать, что за вами ведется серьезная слежка – стоит обратиться к специалистам или правоохранительным органам.

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