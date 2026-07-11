Как проверить, не выгорел ли экран на смартфоне: быстрый тест

Смартфоны с OLED- и AMOLED-экранами могут страдать от выгорания пикселей, особенно если на дисплее долго остаются одни и те же элементы интерфейса. Проверить это можно за несколько минут с помощью специального теста.

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О выгорании экранов чаще говорят в контексте телевизоров, особенно OLED-моделей, которые используются в течение многих лет. Однако аналогичная проблема может возникать и на смартфонах, сообщает Android.com.

Как быстро проверить экран смартфона

Речь идет не о мгновенной поломке, а о постепенной деградации отдельных пикселей. Если определенные элементы постоянно отображаются в одном и том же месте, они могут оставить на экране едва заметный "отпечаток". Чаще всего это нижняя панель навигации, кнопки приложений, иконки соцсетей или другие статичные элементы интерфейса.

Самый простой способ проверить смартфон на выгорание – воспользоваться специальным онлайн-тестом для дисплеев. Такие сервисы показывают на экране однотонные цвета, в частности серый фон, на котором лучше всего видны неравномерности.

Алгоритм прост: нужно открыть тест на смартфоне, запустить проверку и перейти к серому экрану. Именно на нём могут проявиться тусклые следы от элементов, которые долго оставались на дисплее. Если экран в нормальном состоянии, фон будет выглядеть равномерным. Если же есть выгорание, на нём могут проступать контуры кнопок, панелей или иконок.

Во время такого теста следует внимательно смотреть на экран, но без чрезмерного увеличения яркости. Иногда следы бывают очень слабыми и заметны только на однотонном фоне, хотя при обычном использовании почти не мешают.

Что может "отразиться" на экране

При проверке на AMOLED-смартфонах могут проявляться различные следы. На одном телефоне экран может оставаться полностью чистым, а на другом – показывать отпечатки элементов приложений, которыми пользовались очень часто.

Например, если человек много времени проводит в TikTok или подобных сервисах с бесконечной лентой видео, на экране могут остаться едва заметные контуры кнопок поиска, "главной" страницы или других статичных иконок. Дело в том, что видео постоянно меняется, но часть интерфейса остается на одном и том же месте.

Точно так же может выгореть нижняя панель Android или другие системные элементы, которые регулярно отображаются внизу экрана. В некоторых случаях именно они оставляют самый заметный след.

Почему OLED- и AMOLED-экраны выгорают

OLED- и AMOLED-дисплеи работают иначе, чем обычные LCD-экраны. В них каждый пиксель светится самостоятельно. Со временем отдельные пиксели могут изнашиваться быстрее, особенно если они долго отображают яркие или статичные элементы.

Именно поэтому опасными для таких экранов являются не только высокая яркость, но и длительное отображение одинаковых деталей. Это могут быть логотипы, кнопки, панели меню, строки навигации, иконки приложений или элементы игр.

Подобный принцип можно наблюдать на OLED-телевизорах, где иногда выгорают логотипы телеканалов или информационные ленты. На смартфонах роль таких "статичных" элементов часто выполняют кнопки приложений и системная навигация.

Как снизить риск выгорания

Полностью исключить износ OLED-экрана невозможно, но риск можно снизить. Прежде всего, не стоит держать яркость постоянно на максимуме, особенно если вы долго пользуетесь одним приложением.

Также желательно включить автоматическое отключение экрана через короткий промежуток времени. Если дисплей не светится без необходимости, пиксели изнашиваются медленнее.

Еще одна полезная привычка – не оставлять надолго открытыми приложения со статичными элементами интерфейса. Это особенно касается соцсетей, видеоплатформ, навигационных программ, игр или приложений, где одни и те же кнопки постоянно остаются на одном месте.

Можно также использовать тёмную тему, если она вам удобна, и время от времени менять сценарии использования смартфона. Чем меньше один и тот же элемент "висит" на экране часами, тем ниже риск появления заметного следа.

Что делать, если экран уже выгорел

Если тест показал слабые отпечатки, это не всегда означает, что смартфоном невозможно пользоваться. На ранних этапах выгорание может быть заметно только на сером или однотонном фоне. В повседневном использовании оно часто почти не бросается в глаза.

Однако если следы хорошо видны при просмотре фото, видео или на светлых экранах, полностью устранить их с помощью обычных настроек уже не получится. Выгорание OLED – это физический износ пикселей, а не просто временный сбой изображения.

Поэтому лучшая стратегия – профилактика. Уменьшение яркости, автоматическая блокировка дисплея, более осторожное использование приложений со статичными элементами и регулярная проверка экрана помогут дольше сохранить дисплей смартфона в хорошем состоянии.

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