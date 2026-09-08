Как превратить старый смартфон в камеру видеонаблюдения: инструкция

Старый смартфон, который давно лежит без дела, можно легко превратить в полноценную камеру видеонаблюдения. Для этого достаточно самого телефона, стабильного Wi-Fi и бесплатного приложения AlfredCamera.

Видео дня

Настроить систему можно всего за несколько минут, после чего следить за изображением с камеры в режиме реального времени можно будет со своего основного смартфона. Подробнее об этом рассказывает Engadget.

Как настроить старый смартфон для видеонаблюдения

Превратить старый смартфон в камеру видеонаблюдения можно с помощью приложения AlfredCamera. Его нужно установить на оба устройства – то, которое будет использоваться в качестве камеры, и основной телефон для просмотра. Приложение бесплатное, работает на iOS и Android и не требует сложных настроек.

После установки откройте AlfredCamera на основном смартфоне и создайте учетную запись. Затем в меню выберите опцию настройки другого устройства в качестве камеры и укажите, что будете использовать мобильный телефон.

Для подключения второго смартфона можно воспользоваться одним из двух способов:

– авторизоваться на нем в той же учетной записи;

– соединить устройства с помощью QR-кода.

После сопряжения старый телефон будет работать как камера, а основной – как устройство для просмотра. Важно лишь правильно выбрать соответствующие режимы на обоих смартфонах.

Как отмечается в материале, функциональность AlfredCamera не ограничивается трансляцией видео. Даже бесплатная версия позволяет использовать звуковую сирену, режим съемки при слабом освещении, двустороннюю аудиосвязь, а также переключаться между камерами и изменять их ориентацию. Всеми этими функциями можно управлять удаленно с основного телефона.

Как обеспечить бесперебойную работу камеры

Поскольку аккумулятор старого смартфона, скорее всего, уже не держит заряд так долго, как раньше, для его работы в режиме камеры лучше найти место неподалеку от розетки. Устройство следует оставлять постоянно подключенным к источнику питания.

Если розетка расположена далеко или кабель мешает правильно установить смартфон, проблему можно решить с помощью более длинного зарядного шнура. Для фиксации телефона также пригодится подставка, которая позволит легко менять угол обзора.

Перед началом работы желательно освободить память устройства. Если на старом смартфоне нет нужных файлов, его можно вернуть к заводским настройкам, чтобы удалить лишние данные и освободить место для будущих записей. Ведь после настройки он фактически будет работать как камера 24/7 и постоянно оставаться подключенным к Wi-Fi.

Чтобы приложение AlfredCamera не прекращало работу в фоновом режиме, проверьте настройки оптимизации аккумулятора и отключите соответствующее ограничение для приложения. Это поможет избежать ее автоматического закрытия системой и обеспечит непрерывную работу смартфона в качестве камеры видеонаблюдения.

Как писал OBOZ.UA, специалисты рассказали об ошибке при зарядке, которая может негативно повлиять на аккумулятор смартфона. В частности, они советуют сначала подключать зарядный адаптер к розетке, а уже потом подсоединять к нему телефон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!