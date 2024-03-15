Как правильно почистить наушники AirPods: эксперты дали советы

AirPods – это популярные беспроводные наушники, которые удобны в использовании и обеспечивают высокое качество звука. Однако, как и любой другой гаджет, AirPods нуждаются в регулярной чистке.

Ухаживать за наушниками действительно просто, но есть несколько вещей, которые важно знать, чтобы не повредить деликатную электронику. Директор по маркетингу компании Urbanista Томас Лонка поделился советами для CNN, которые помогут вам держать свой девайс в чистоте, не повредив его.

AirPods нужно регулярно чистить, потому что на них накапливается пыль, ушная сера, жиры, которые выделяет кожа и т.д. Загрязнение может не только испортить внешний вид наушников, но и плохо повлиять на их работу.

Как почистить AirPods

Кейс для наушников и непосредственно наушники необходимо регулярно протирать сухой и мягкой тканью, особенно, если на них есть видимая грязь.

Силиконовые накладки

Также необходимо периодически чистить силиконовые насадки от кожного жира, ушной серы и пыли. Для этого их следует снять и промыть теплой водой. Лучше избегайте использования моющих средств, чтобы не повредить нежный материал.

Перед поставкой силиконовых накладок на место протрите их мягкой салфеткой и дождитесь полного высыхания.

Сетчатые экраны

После того, как вы сняли силиконовые накладки, можно заметить, что на сетчатых экранах есть грязь. Для того чтобы ее убрать используйте мягкую безворсовую ткань или ватную палочку. Если в сетке до сих пор остается мусор, можно попытаться убрать его щеткой с мягкой щетиной.

Главное не допускайте, чтобы на сетчатый экран попала влага и избегайте использования острых инструментов.

Футляр

Чтобы удалить грязь или ворсинки из футляров для беспроводной зарядки, используйте только мягкую сухую ткань или салфетки. При необходимости можно нанести на них небольшое количество изопропилового спирта, чтобы устранить стойкий налет или грязь. Главное, избегайте использования абразивных материалов и не дайте жидкости попасть в зарядные порты.

Чего делать нельзя

Избегайте попадания влаги в отверстия;

Ни в коем случае не погружайте наушники в воду;

Не используйте отбеливатель, перекись водорода или чистящие абразивные средства;

Избегайте использования острых предметов;

Не натирайте наушники жесткими щетками или мочалками.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как спасти AirPods, если они упали в снег или воду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.