Как спасти AirPods, если они упали в снег или воду: что сделать прежде всего

Беспроводные наушники обладают одним неприятным свойством – если они выпадают из уха, то поймать их значительно сложнее, чем на проводе. Потому таковой гаджет почаще оказывается в воде.

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Но что делать, если ваши любимые AirPods намокли? Значит ли это, что их нужно немедленно выбросить? OBOZ.UA собрал советы экспертов, что именно можно сделать, чтобы спасти наушники от Apple.

Воспользуйтесь салфеткой из микрофибры

Как только вы достанете свои AirPods из воды, вам нужно будет протереть их сухой тканью. Лучше всего для этого подойдет салфетка или полотенце из микрофибры. Соберите с поверхности всю влагу, которую только сможете, но не старайтесь протолкнуть уголок салфетки внутрь наушника.

Вы также можете взять ватную палочку и очистить зарядный чехол AirPods, но не жмите на палочку, все делайте легкими прикосновениями. Кроме того, не вставляйте ничего острого в порт зарядки, поскольку там расположены чувствительные к воздействию крошечные разъемы.

Переверните AirPods и чехол для подзарядки вверх дном

Если вы уронили чехол для зарядки AirPods вместе с наушниками, лучше положите их вверх дном с открытой крышкой и оставьте так на несколько часов. Лишняя вода в таком положении постепенно стечет сама.

Удаление воды из AirPods с помощью Siri или других инструментов.

Прежде чем выливать воду из AirPods, снимите силиконовые насадки, если у вас AirPods Pro, и измените несколько настроек. Вот что нужно сделать:

подключите наушники к iPhone;

откройте меню "Параметры";

выберите из списка Bluetooth;

нажмите кнопку "i" рядом с вашими AirPods;

выключите переключатель "Автоматическое обнаружение уха", а если у вас AirPods Pro, установите для него режим прозрачности.

Теперь ваши наушники готовы к удалению воды с помощью Siri. В любом случае во время такой чистки не вставляйте их в ухо – высокочастотный звук, используемый в процессе, может повредить ваш слух.

Итак, вы отложили свои AirPods, теперь обратитесь к Siri за помощью по следующему алгоритму:

перейдите на страницу Siri на своем iPhone и нажмите кнопку "Получить ярлык". Программа "Ярлыки" автоматически откроется на iPhone;

нажмите кнопку "Добавить ярлык", чтобы добавить его в программу ярлыков Siri;

перейдите на вкладку "Ярлыки", а затем коснитесь ярлыка "Удаление воды";

нажмите кнопку "Начать удаление воды" в списке опций.

После этого вы услышите звук из наушников, который будет длиться примерно 12 секунд, после чего начнется выброс жидкости. Альтернативно, вы можете вызвать Siri и сказать: "Удаление воды", и она сама запустит этот ярлык.

Высушите AirPods с помощью силикагеля

Популярный лайфхак о том, что гаджет, положенный в сырой рис, высохнет быстрее, всего лишь миф. В крупе есть пыль, крахмал и другие мелкие частицы, которые могут попасть в ваши AirPods и вызвать еще больше проблем. Вместо этого пакетики с силикагелем, которые кладут в коробки с обувью или техникой, действительно хорошо поглощают влагу. Уложите их рядом с наушниками, пока они сохнут. Если вы не нашли пакетики с силикагелем, их можно заменить аналогичным наполнителем для кошачьего туалета, который можно найти в любом зоомагазине. Любой другой наполнитель, кроме силикагелевого, не подойдет – имейте это в виду.

Высушите наушники на сквозняке или в тепле

Вы можете поместить AirPods под вентилятор, на сквозняк или в теплое помещение, чтобы ускорить их высыхание. Но не помещайте их под прямые солнечные лучи или микроволновку.

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