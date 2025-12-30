Как избежать замерзания замков: простой трюк

Зима всегда застает нас врасплох, принося с собой целый список проблем, связанных с морозами и снегом. Одна из самых болезненных – это замерзание замковых механизмов.

Зимние осадки (туман, холодный дождь, снег) обладают способностью просачиваться внутрь и замерзать, что, в свою очередь, блокирует вращение цилиндра. Поэтому попытка открыть такой замок оборачивается провалом. Особенно близко знакомы с этой бедой автомобилисты, машины которых ночуют на улице. Как действовать в таких ситуациях, разбиралось издание SlashGear.

Конечно, начинать стоит с профилактики. Если ночью ожидается минусовая температура, быстрая мера – это накрыть замковые механизмы алюминиевой фольгой. Это дешевое решение, для него понадобится подручный материал. Фольга физически убережет замок от попадания воды. Она является хорошим изолятором, поэтому сработает на отлично. Носите с собой небольшую упаковку фольги постоянно. Используйте ее, когда выходите из дома – когда вы вернетесь, то сможете быстро попасть внутрь.

Существуют также специальные средства, которые помогают предотвратить замерзание замков, смазывая их механизм. Они выпускаются в форме сухих смазок, масляных, графитовых или силиконовых спреев, а также гелей. Действенным также является универсальное средство WD-40, однако лучше использовать не его стандартную формулу – она со временем может забить замок. Ищите силиконовый WD-40 со специальной трубочкой для точного нанесения.

Если вы используете электронные замки, проверьте у производителя рекомендации по безопасным для них средствам против замерзания. Неправильный продукт может повредить электронику и полностью вывести замок из строя.

И если уж совсем ничего нет под рукой, можно воспользоваться спиртовым антисептиком для рук. Налейте его на ключ или в замочную скважину. Спирт поможет быстрее растопить слой льда. Также должно сработать нагревание ключа несколькими проходами по нему огнем из зажигалки. Но будьте осторожны, чтобы не обжечь пальцы. Теплую (ни в коем случае не горячую!) воду рекомендуют заливать в замок исключительно если под рукой нет никаких других средств.

