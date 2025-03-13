iPhone, iPad и Mac изменятся: Apple планирует масштабное обновление интерфейса – Bloomberg

Apple готовит одно из самых больших обновлений программного обеспечения в истории компании, чтобы обновить интерфейс iPhone, iPad и Mac для младшего поколения пользователей. В рамках этих планов Apple стремится упростить навигацию и управление устройствами.

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Об этом 10 марта сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. По его словам, обновление, запланированное на конец года, кардинально изменит облик операционных систем.

В частности это включает в себя обновление дизайна иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок.

Новый дизайн в значительной степени основан на программном обеспечении шлемов смешанной реальности Vision Pro.

Издание отмечает, что основная цель изменений – унифицировать операционные системы Apple, сделав их более схожими и логически связанными. Приложения, иконки и стили окон различаются между macOS, iOS и visionOS. Компания надеется, что обновленный интерфейс оживит спрос на ее устройства.

Марк Гурман назвал это обновление одним из самых масштабных в истории программного обеспечения Apple. Для Mac это станет самым большим обновлением со времен выпуска Big Sur в 2020 году, а для iPhone – самым выдающимся с момента запуска iOS 7 в 2013 году.

Разработкой руководит вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай, возглавляющий команду, отвечающую за внешний вид и функциональность программного обеспечения. Ранее Дай работал над операционной системой для Apple Watch и iOS 7.

Ожидается, что обновления будут представлены на Всемирной конференции разработчиков WWDC в июне. Изменения появятся в версиях iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16.

Как сообщал OBOZ.UA:

Apple планирует обновить систему охлаждения для линейки iPhone 17, которая должна выйти осенью этого года. Обновление будет касаться только моделей 17 Pro и 17 Pro Max.

Также корпорация Apple готовит выход на рынок планшета iPad с гибким экраном. Планшет в новом формфакторе может появиться уже в следующем году. При этом он, вероятно, будет оборудован технологией ID Face.

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