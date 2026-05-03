iPhone имеет скрытую функцию перевода сообщений: где найти

С тех пор как в июне 2024 года компания Apple представила систему Apple Intelligence для своих смартфонов от iPhone 15 Pro и более новых моделей, пользователи получили множество функций на базе искусственного интеллекта. Однако одной из самых полезных фишек оказался "Живой перевод" (Live Translation), появившийся в iOS 26.

Видео дня

Этот инструмент использует возможности ИИ не только для того, чтобы переводить письменные тексты. Он также в реальном времени переводит видео- и аудио и даже разговоры, незаметно устраняя языковой барьер. Тем не менее, до сих пор не все пользователи знают, как воспользоваться этой функцией. Подробные инструкции опубликовало издание BGR.

Функция "Живой перевод" в приложении "Сообщения" (Messages) особенно пригодится тем, кто много путешествует или имеет друзей или деловых партнеров, предпочитающих общаться на родном языке. Тем не менее, критики отмечают, что большинство международных переписок происходит в сторонних мессенджерах вроде WhatsApp, что несколько ограничивает полезность функции, привязанной только к стандартным "Сообщениям". В любом случае, Live Translation значительно облегчает коммуникацию между владельцами iPhone, независимо от того, на каком языке они говорят. Вот как пользоваться этой недооцененной возможностью.

Сначала убедитесь, что Apple Intelligence включен. Напомним, что эти функции доступны только на новых моделях, поэтому проверьте, поддерживает ли ваш iPhone эту систему. Если устройство совместимо, но функция не работает, убедитесь, что на нем установлена самая свежая версия iOS.

Далее выполните следующие шаги:

Откройте приложение "Сообщения" и выберите нужный диалог. Нажмите на имя собеседника в верхней части экрана. Прокрутите вниз до пункта "Автоматический перевод" (Automatic Translate). Здесь вы увидите, распознал ли iPhone сообщение на другом языке самостоятельно. Вы также можете нажать "Выбрать другой язык" (Choose Other Language), чтобы настроить все вручную.

Имейте в виду: хотя Apple планирует расширять список языков, по состоянию на апрель 2026 года Live Translation доступен (в бета-версии) только для таких языков:

английский,

датский,

нидерландский,

французский,

немецкий,

итальянский,

норвежский,

португальский,

испанский,

шведский,

турецкий,

китайский (упрощенный),

китайский (традиционный),

японский,

корейский,

вьетнамский.

Если выбранный язык еще не установлен, его загрузка займет несколько минут. После настройки вы сможете мгновенно переводить сообщения. Когда вы набираете текст, то сможете увидеть перевод еще до отправки, а в самом чате сообщения будут отображаться на обоих языках для обоих участников. Эта же схема работает и для групповых чатов. А если вы пользуетесь AirPods, вы можете применить функцию "Живой перевод" в наушниках для перевода разговоров в реальном времени во время личной встречи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какими функциями iPhone можно управлять с помощью кнопки громкости.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.