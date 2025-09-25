iOS 26: вернуться к предыдущей версии на iPhone больше невозможно

Apple пошли на шаг, который повлияет на всех владельцев iPhone, обновившихся до iOS 26. Компания перестала подписывать предыдущую версию программного обеспечения, что делает невозможным возврат к старой версии.

Это решение является типичным для Apple, которая обычно прекращает поддержку старых версий через неделю-две после выхода новой. Этот шаг может разочаровать многих пользователей, поскольку новая операционная система вызвала много споров и критики, отмечает издание Tom's Guide.

Новая операционная система iOS 26 получила много критики. Одним из главных недостатков, на которые указывают пользователи, является новый язык дизайна Liquid Glass, который критикуют за сложность чтения, особенно для людей с проблемами зрения. Это усугубляется новым темным режимом, который, по словам некоторых пользователей, является "оптическим кошмаром".

Помимо визуальных изменений, многие пользователи отмечают снижение производительности и времени автономной работы. Эта проблема особенно заметна на старых моделях iPhone. Сама Apple предупреждала, что обновление может занять день или больше для надлежащей индексации файлов, что может влиять на производительность. Также поступают жалобы на работу клавиатуры, особенно в сторонних приложениях.

Дополнительным разочарованием стало отсутствие некоторых обещанных функций. Например, на момент запуска iOS 26 не поддерживает цифровые паспорта США, а долгожданные обновления Siri еще не появились. Их выпуск ожидается только в 2026 году.

Несмотря на все недостатки, в iOS 26 есть и положительные моменты. Эксперты отмечают улучшения в функциях экрана звонков и текстовых сообщений. На форумах Reddit пользователи положительно отзываются о новом дизайне экрана блокировки и обновленных нативных приложениях Apple.

В конце концов, iOS 26 не является идеальной, но обновляться все же стоит, поскольку это обеспечивает дополнительные обновления безопасности, что является крайне важным для защиты ваших данных. Apple уже работает над следующим обновлением, ведь первая бета-версия iOS 26.1 для разработчиков уже вышла.

