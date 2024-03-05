Инопланетяне могли застрять в ловушке: новая теория ученых

Инопланетные цивилизации, живущие на своих родных планетах в воде или других жидкостях, могли оказаться в своеобразной ловушке и просто физически не способны покинуть пределы своей планеты. Этот фактор оказывает существенное влияние на вероятность того, что человечество встретит представителей инопланетной жизни.

Об этом говорится в исследовании профессора Университета Атлантико Медио в Испании Элио Кирога. Как пишет Phys, его работа была опубликована в журнале Британского межпланетного общества.

В 1961 году астрофизик Фрэнк Дрейк вывел уравнение, которое сейчас известно, как уравнение Дрейка. Оно исследует вопрос о том, почему человечество до сих пор не встретило представителей внеземной цивилизации.

В своей работе астрофизик учитывал ряд факторов, в частности количество звезд с планетами на своих орбитах, скорость звездообразования и часть планет, на которых действительно может развиваться и поддерживаться жизнь.

Но, как предположил Кирога, ученый мог несколько просчитаться, поскольку не учел возможность существования инопланетных цивилизаций, обитающих в воде или других жидкостях, а также цивилизаций на суперземлях, которые могли оказаться в ловушке на родных планетах из-за собственных "физических ограничений".

Как отмечает ученый, оказавшиеся в таком положении цивилизации просто не могут покинуть собственные планеты, чтобы отправиться исследовать космос и, вероятно, встретить людей.

Кирога предлагает дополнить уравнение Дрейка, чтобы оно учитывало две дополнительные возможности.

Первая из них состоит в том, что нужно учитывать реальность жизни на суперземлях. Так называют экзопланеты, которые больше нашей Земли, но не превосходят по массе Уран или Нептун, которые в 14,5 и 17 раз больше дома людей.

Дело в том, что гравитационная сила на таких суперземлях была бы значительно мощнее, а потому проживающим там цивилизациям нужны значительно более высокие скорости, чтобы покинуть свою планету.

Более того, если сила гравитации на суперземле очень высока, то у ее жителей вообще не будет никакого шанса, чтобы вырваться в открытый космос. Ученый отмечает, что ни один из известных человечеству материалов не выдержал бы давления, которое оказывалось бы на него во время взлета, независимо от того, сколько топлива использовалось бы.

Кроме того, как отмечает Кирога, могут существовать "миры-аквариумы", где цивилизации образовались в воде. Поскольку их система коммуникаций будет отличаться от человеческой и они, вероятно, были бы способны общаться "телепатически" на значительных расстояниях, у них просто не будет существовать импульс, который заставлял бы искать способ физически преодолеть огромные расстояния.

Как отмечает профессор, такие "не коммуникативные" цивилизации вообще не учитываются в уравнении Дрейка, хотя должны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о теории ученых, согласно которой человечество может критически ошибаться в том, где именно нужно искать развитые инопланетные цивилизации.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.