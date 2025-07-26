Google представил ИИ-инструмент 'Эней' для расшифровки древних текстов: как он будет работать

Транснациональная корпорация Google представила новую модель искусственного интеллекта для изучения расшифровки древних текстов. С помощью ИИ "Эней" (Aeneas) появится возможность расшифровывать недостающие латинские слова в древнеримских надписях.

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Новая разработка может стать революционным инструментом, который поможет историкам расширить знания человечества о прошлом. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.

Как работает новая модель ИИ

Модель искусственного интеллекта "Эней" (Aeneas) способна предсказать происхождение древних латинских текстов, оценить их возраст и восстановить недостающие части. Инструмент был разработан членами команды, создавшей ранее ИИ, способный расшифровывать древнегреческие надписи.

Изучение древних надписей, известных как эпиграфика, представляет собой сложную задачу, поскольку в некоторых текстах отсутствуют буквы, слова или фрагменты, а языковые особенности со временем меняются. Историки анализируют тексты, сравнивая их с другими надписями, содержащими похожие слова или фразы. Однако поиск этих надписей требует невероятно много времени.

Чтобы упростить восстановление, перевод и анализ надписей, команда, в которую вошли исследователи из университетов Великобритании и Греции, а также из лондонской компании Google по разработке искусственного интеллекта DeepMind, разработала генеративную модель искусственного интеллекта, обученную на надписях из трех крупнейших в мире баз данных латинской эпиграфики.

Объединенный набор данных содержал текст из 176 861 надписи – плюс изображения 5% из них – с датами от седьмого века до нашей эры до восьмого века нашей эры. Модель состоит из трех нейронных сетей, каждая из которых предназначена для разных задач: восстановление отсутствующего текста; предсказание происхождения текста; и оценка его возраста. Наряду с результатами Aeneas также предоставляет список похожих надписей из набора данных для подтверждения своего ответа, ранжированных по степени их релевантности исходной надписи.

Реконструкция древних текстов

Научный сотрудник Google DeepMind Яннис Ассаэль отметил, что "Эней" может мгновенно извлекать соответствующие параллели из всего набора данных, поскольку каждый текст имеет уникальный идентификатор в базе данных. Команда проверила точность и полезность модели, попросив 23 эпиграфиста восстановить текст, удалённый из надписей. Специалистам также было предложено датировать надписи и определить их происхождение, как самостоятельно, так и с помощью модели.

Самостоятельно эксперты датировали надписи с точностью до 31 года от правильного ответа. Даты, предсказанные "Энеем", оказались верны с точностью до 13 лет.

При определении географического происхождения надписей и восстановлении фрагментов текста специалисты, имевшие доступ к списку похожих надписей модели и её прогнозам, оказались точнее специалистов, работавших в одиночку и используя только модель. Кроме того, имея список и прогнозы модели, специалисты датировали надписи с точностью до 14 лет от правильного ответа.

Что предшествовало

Недавно был разработан ИИ-инструмент под названием Ithaca, способный расшифровывать древнегреческие надписи, возраст которых насчитывает тысячи лет. Этот инструмент не только помогает восстанавливать утерянные тексты, но и способен определять место происхождения надписей и даже датировать их с высокой степенью точности. Новый инструмент значительно ускоряет работу эпиграфистов, предлагая новые возможности для изучения античной истории и культуры.

Напомним, украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) планирует привлечь к проверкам ответов на задания национального мультипредметного теста искусственный интеллект. Пока ведомство, ответственное за проведение тестирования, не привлекало такие технологии.

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