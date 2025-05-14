Почему не стоит заряжать смартфон до 100%: ответ может удивить

Аккумулятор смартфона, как и любой другой, со временем теряет свою изначальную емкость. Полностью предотвратить это невозможно, однако, придерживаясь простых рекомендаций, можно существенно замедлить процесс его изнашивания.

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Это можно сравнить с организмом человека – невозможно быть всегда молодым, но здоровый образ жизни помогает замедлить старение. OBOZ.UA дает советы как продлить длительную работу батареи и объясняет почему нельзя заряжать устройство до 100%.

Прежде всего важно знать, что не стоит заряжать смартфон до 100%, особенно используя быструю зарядку. Ранее в телефонах применялись никелевые аккумуляторы, которые советовали заряжать и разряжать полностью. Однако в современных устройствах используются литиевые батареи, для которых оптимальным является поддержание заряда в диапазоне 20-90%.

Многие производители смартфонов отмечают эту рекомендацию в своих инструкциях. Конечно, не всегда есть возможность постоянно контролировать уровень заряда, но большинство современных смартфонов имеют встроенные функции автоматического включения режима энергосбережения при низком заряде и прекращения зарядки при достижении 80-90%.

Не рекомендуется оставлять телефон на ночной зарядке. Несмотря на то, что современные телефоны и прекращают зарядку по достижении 100%, со временем заряд может снизиться до 99%, и устройство снова начнет функцию зарядки, что негативно влияет на состояние аккумулятора.

Также, во время быстрой зарядки телефон может сильно нагреваться, особенно при использовании чехла или неоригинального зарядного устройства. Перегрев, равно как и сильное охлаждение, вредит батарее. Поэтому желательно не пользоваться смартфоном во время зарядки, избегать попадания прямых солнечных лучей, снимать чехол и использовать оригинальный зарядный блок.

Благодаря этим рекомендациям, вы сможете продлить срок качественной работы вашего смартфона, ведь замена аккумулятора является не только затратной процедурой, но и не гарантирует беспроблемной эксплуатации устройства в будущем.

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