2025 год станет революционным: Apple начинает трехлетний план изменений в линейке iPhone

В течение последних лет дизайн iPhone оставался почти неизменным, что привело к замедлению темпов инноваций и потере прежнего "вау-фактора". Хотя внутренние компоненты, такие как чипы и камеры, постоянно совершенствовались, внешний вид телефонов не претерпевал радикальных изменений.

Потребители все чаще покупали новые модели не из-за кардинально нового дизайна, а из-за необходимости замены старого устройства. Однако, по сообщению Bloomberg, эта тенденция вскоре изменится.

Издание узнало, что Apple начинает трехлетний план масштабных редизайнов, что должно снова заинтересовать пользователей и вернуть былую инновационность.

Будущие модели iPhone

Первый этап изменений стартует уже в сентябре 2025 года с появлением iPhone Air – ультратонкой версии, которая заменит текущую модель Plus и вдохновится концепцией MacBook Air. Этот смартфон обещает быть легче и компактнее, но с некоторыми компромиссами, такими как ограниченное время автономной работы и упрощенная система камер.

В линейке также появятся стандартные iPhone 17 и Pro-версии с обновленной задней панелью и новыми цветами, хотя общий дизайн останется знакомым. Apple заслуживает признания за смелость во внедрении новой модели, которая может стать основой для дальнейших разработок.

В 2026 году компания представит свой первый складной iPhone, подобный book-style устройствам конкурентов, с возможностью раскладываться в мини-планшет. Этот гаджет будет иметь несколько камер, интегрированный модем собственного производства и систему распознавания Touch ID вместо Face ID.

Несмотря на потенциальные вызовы с экраном, например заметная складка, Apple уже оптимизирует технологии для лучшей эргономики и точности сенсоров.

Инновации 2027 года

К 2027 году, на 20-летие iPhone, Apple планирует выпустить модель с изогнутым стеклом по краям, отходя от плоского дизайна последних лет. Это устройство интегрируется с новым интерфейсом ОС, что подчеркнет эстетику и функциональность.

Кроме смартфонов, Apple готовит обновления для Apple Watch, Vision Pro, iPad и аксессуаров, включая умный HomePod с экраном. В будущем ожидаются бюджетные модели, роботы и очки, которые расширят ассортимент.

Компания также усиливает сервисное направление через повышение цен на TV+ и новые предложения, как Health+, чтобы компенсировать регуляторные риски и потери доходов. Переговоры с партнерами по AI для Siri, в частности с Google о Gemini, указывают на возможную интеграцию внешних технологий для усиления конкурентоспособности.

