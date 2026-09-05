Что означает символ, похожий на трезубец, на USB-кабеле

Вы наверняка видели необычный символ на USB-кабелях – он напоминает трезубец с разными наконечниками: стрелкой, кружком и квадратом. А задумывались ли вы, что он означает?

Видео дня

Как пишет издание SlashGear, эти различные геометрические фигуры символизируют встроенную способность USB подключать самые разнообразные типы гаджетов через один единственный разъем. Об этом говорится в документе IEEE Milestone, посвященном разработке стандарта USB.

Организация USB Implementers Forum (USB-IF) – некоммерческая ассоциация, созданная компаниями-разработчиками USB для продвижения и совершенствования этого стандарта. Именно она создала логотип с трезубцем во время разработки первой версии спецификации (USB 1.0).

С момента выхода первой версии стандарт USB претерпел колоссальные изменения – значительно возросла скорость передачи данных, мощность питания, поддержка мониторов высокой четкости и т. д. Сейчас большинство гаджетов – от телефонов и ноутбуков до носимых устройств и пауэрбанков – используют новейший универсальный разъем USB-C, что делает его одним из самых узнаваемых и распространенных стандартов подключения в мире.

USB впервые появился еще в 90-х годах, чтобы упростить подключение периферийных устройств к ПК. С момента появления на рынке появилось множество символов и значков USB, о существовании которых вы могли даже не догадываться, не говоря уже об их значении. Классическим логотипом остается тот самый трезубец, но существует немало вариаций, где к трезубному значку добавлено что-то еще. Например, рядом с символом можно заметить буквы SS, означающие "SuperSpeed" (сверхскоростной порт) – причем существует несколько разновидностей портов SS USB, которые отличаются своими техническими возможностями.

Впрочем, большинство логотипов USB, представлявших собой вариации трезубца, организация USB-IF уже признала устаревшими, поэтому вероятность встретить их в новых продуктах минимальна. Большинство современных символов USB содержат обозначение в виде кабеля вместе с указанной мощностью зарядки, скоростью передачи данных или всем сразу, чтобы сразу было понятно, чего ожидать от устройства. Если, например, вы видите USB-кабель с маркировкой 80 Gbps и 240 W, вы точно знаете, что это его максимальная скорость передачи данных и предельная на сегодняшний день мощность зарядки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как безопасно очистить USB-порт от грязи и пыли.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.