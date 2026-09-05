Что означает символ, похожий на трезубец, на USB-кабеле
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Вы наверняка видели необычный символ на USB-кабелях – он напоминает трезубец с разными наконечниками: стрелкой, кружком и квадратом. А задумывались ли вы, что он означает?
Как пишет издание SlashGear, эти различные геометрические фигуры символизируют встроенную способность USB подключать самые разнообразные типы гаджетов через один единственный разъем. Об этом говорится в документе IEEE Milestone, посвященном разработке стандарта USB.
Организация USB Implementers Forum (USB-IF) – некоммерческая ассоциация, созданная компаниями-разработчиками USB для продвижения и совершенствования этого стандарта. Именно она создала логотип с трезубцем во время разработки первой версии спецификации (USB 1.0).
С момента выхода первой версии стандарт USB претерпел колоссальные изменения – значительно возросла скорость передачи данных, мощность питания, поддержка мониторов высокой четкости и т. д. Сейчас большинство гаджетов – от телефонов и ноутбуков до носимых устройств и пауэрбанков – используют новейший универсальный разъем USB-C, что делает его одним из самых узнаваемых и распространенных стандартов подключения в мире.
USB впервые появился еще в 90-х годах, чтобы упростить подключение периферийных устройств к ПК. С момента появления на рынке появилось множество символов и значков USB, о существовании которых вы могли даже не догадываться, не говоря уже об их значении. Классическим логотипом остается тот самый трезубец, но существует немало вариаций, где к трезубному значку добавлено что-то еще. Например, рядом с символом можно заметить буквы SS, означающие "SuperSpeed" (сверхскоростной порт) – причем существует несколько разновидностей портов SS USB, которые отличаются своими техническими возможностями.
Впрочем, большинство логотипов USB, представлявших собой вариации трезубца, организация USB-IF уже признала устаревшими, поэтому вероятность встретить их в новых продуктах минимальна. Большинство современных символов USB содержат обозначение в виде кабеля вместе с указанной мощностью зарядки, скоростью передачи данных или всем сразу, чтобы сразу было понятно, чего ожидать от устройства. Если, например, вы видите USB-кабель с маркировкой 80 Gbps и 240 W, вы точно знаете, что это его максимальная скорость передачи данных и предельная на сегодняшний день мощность зарядки.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как безопасно очистить USB-порт от грязи и пыли.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.