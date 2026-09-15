Чем Apple Maps лучше Google Maps: отличия

На протяжении многих лет Google Maps оставался стандартным выбором в сфере навигации для многих пользователей гаджетов. Сервис предлагал самый обширный набор данных, обладал функцией просмотра улиц Street View и в целом был интуитивно понятен. Но теперь у него появился сильный конкурент.

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Аналогичная функция от Apple превратилась из объекта для шуток в действительно качественную альтернативу. Apple Maps сегодня предлагает целый набор функций, отсутствующих в Google. Выбор между Google Maps и Apple Maps уже совсем не так прост. Компания из Купертино вложила огромные ресурсы в то, чтобы сделать ваши поездки и пешие прогулки еще более удобными. И издание BGR решило рассказать о четырех ярких функциях, в которых Apple Maps ощутимо превосходит Google Maps.

Подробные офлайн-маршруты для пеших походов

Потеря связи во время похода на природе – это всегда стресс. Google Maps позволяет скачивать карты в офлайн-режиме, но предлагает лишь огромный, неточный прямоугольник всей области. Это подходит для автомобиля, но не дает необходимой детализации на тропе, если вы путешествуете пешком с рюкзаком.

Apple Maps полностью меняет подход: вместо размытой сетки вы можете проложить и сохранить точный персональный маршрут с топографическими данными и перепадами высот. Приложение сохраняет его на устройстве и ведет вас пошагово даже в полной глуши, что дает туристам уверенность, которую обычная электронная офлайн-карта обеспечить не способна.

Навигационные подсказки разговорным языком

Роботизированные указания Google Maps в стиле "поверните через 300 метров" заставляют постоянно отвлекаться на экран, чтобы понять, о каком именно перекрестке идет речь.

Apple Maps решает эту проблему, подсказывая маршрут так, как это сделал бы живой человек. Благодаря точной карте ориентиров приложение скажет, например: "проедьте этот светофор и поверните налево у следующего знака STOP". Это гораздо удобнее, помогает лучше ориентироваться в незнакомых местах и позволяет не отрывать глаз от дороги.

Тактильные подсказки о направлении поворота на часах

Обычно смарт-часы напоминают о повороте стандартным вибросигналом, и вам всё равно приходится поднимать руку к глазам, чтобы посмотреть, куда именно поворачивать.

Apple Maps превратил навигацию в язык прикосновений благодаря Taptic Engine в Apple Watch. Поворот налево ощущается как серия из трёх двойных постукиваний, направо – как быстрая серия из 12 импульсов, а прибытие в пункт назначения отмечается длительным вибросигналом. Запомнив эти комбинации, можно спокойно оглядываться по сторонам, пока часы незаметно ведут вас по нужному пути.

Глубокая интеграция в экосистему устройств

В Google Maps, как только вы сворачиваете карту, чтобы переключить трек или ответить на сообщение, подсказки скрываются в фоновых уведомлениях.

В Apple Maps благодаря полной интеграции с iOS навигация аккуратно сворачивается в Dynamic Island в верхней части экрана, оставляя постоянный live-указатель следующего маневра. То же самое касается и заблокированного экрана: вместо обычного баннера вы видите полноценную карту с инструкциями. Это создает ощущение, что навигация – не отдельное приложение, а естественная часть самой системы.

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