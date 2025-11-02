Больше на 50%: какое преимущество получит iPhone 18

В ближайшее время требования к объему оперативной памяти в смартфонах ощутимо возрастут, ведь использование функций на основе искусственного интеллекта требует значительных ресурсов. И уже есть определенные предположения, какой будет эта память в линейке iPhone 18, которая должна выйти в 2026 году.

Как пишет издание MacRumors, в последней на сегодня линейке смартфонов Apple у моделей iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max объем памяти составляет 12 ГБ. Это значительное увеличение – на 4 ГБ по сравнению с предыдущими моделями. И это уже первое следствие перехода на технологии искусственного интеллекта. Базовый iPhone 17 – единственная новая модель, которая по-прежнему оснащается 8 ГБ памяти.

Похоже, что ситуация изменится с выходом iPhone 18, поскольку, по данным журналистов, Apple стремится к паритету по объему памяти во всех четырех моделях. Вероятно, американская компания обратилась к Samsung, ключевому поставщику оперативной памяти для iPhone, с просьбой увеличить поставки чипов LPDDR5X для следующей линейки iPhone.

Высокопроизводительный чип памяти LPDDR5X от Samsung, выпущенный в 2024 году, доступен только в конфигурациях с 12 ГБ и 16 ГБ. А это делает маловероятным появление еще одного стандартного iPhone с 8 ГБ памяти. Сообщается также, что Apple ведет переговоры с SK Hynix и Micron о дополнительных поставках мобильной памяти DRAM.

Ожидается, что iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone поступят в продажу осенью 2026 года. В начале 2027 года ожидается презентация iPhone 18 и iPhone 18e.

