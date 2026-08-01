Apple выпустит iPhone Air 2 уже в начале 2027 года: какие новые функции будут доступны

Apple планирует представить iPhone Air 2 в первом квартале 2027 года. Смартфон получит ряд существенных обновлений, среди которых двойная 48-мегапиксельная камера, новый процессор A20 Pro и усовершенствованные чипы для беспроводной связи и 5G.

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Ожидается, что новинку представят одновременно с базовыми моделями iPhone 18 и iPhone 18e. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на заявление инвестиционного аналитика Джеффа Пу, который отслеживает деятельность Apple.

Новые функции iPhone Air 2

В своём аналитическом отчёте эксперт отметил, что iPhone Air 2 получит ряд заметных усовершенствований по сравнению с нынешней моделью.

Среди главных нововведений:

– появление второй 48-мегапиксельной камеры с сверхширокоугольным объективом;

– более компактный Dynamic Island;

– новый процессор A20 Pro, созданный по 2-нм технологическому процессу TSMC, который должен обеспечить более высокую производительность и лучшую энергоэффективность.

Кроме того, смартфон будет оснащен:

– беспроводным чипом Apple N2 второго поколения, который улучшит работу Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop и других сетевых функций;

– новым 5G-модемом Apple C2, который станет преемником энергоэффективного C1.

По словам Джеффа Пу, новинка также будет оснащена 6,5-дюймовым дисплеем, 12 ГБ оперативной памяти и 18-мегапиксельной фронтальной камерой Center Stage для улучшения качества видеозвонков и селфи.

Обновленный iPhone Air 2, по предварительным прогнозам, Apple представит весной 2027 года одновременно со стандартным iPhone 18 и более доступной моделью iPhone 18e.

В то же время флагманские iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Ultra выйдут в сентябре 2026 года.

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