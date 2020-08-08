Японская компания после 35 лет прекратила выпуск ноутбуков

Известная японская компания Toshiba, которая первая в мире представила ноутбук для массового рынка, заявила о прекращении выпуска портативных компьютеров.

Как сообщает пресс-служба корпорации, после 35 лет производства ноутбуков, Toshiba прекращает выпуск устройств под собственным брендом.

Также корпорация уведомила о полном поглощении соответствующего подразделения другой компанией. Отмечается, что новые модели ноутбуков в дальнейшем будут выходить под брендом Dynabook, а сама компания завершает деятельность в этом сегменте рынка.

По мнению экспертов, Toshiba прекратила выпуск ноутбуков, не выдержав конкуренции с другими компаниями, такими как Lenovo, HP и Dell.

Отметим, что летом 2018 года компания Sharp получила 80,1% акций Toshiba, а 30 июня 2020 года Sharp окончательно поглотил корпорацию.

Ноутбук Toshiba T1100

Добавим, что в 1985 году был представлен ноутбук Toshiba T1100, который японский техно-гигант описал, как "первый в мире портативный компьютер для массового рынка".

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