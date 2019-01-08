Выскочил на дорогу: Tesla на автопилоте сбила российского робота. Видео

Автомобиль Tesla Model S на автопилоте 6 января случайно сбил российского робота-промоутера Promobot стоимостью в $2000.

Как сообщает The Daily Mail, робот должен был участвовать в выставке потребительской электроники CES 2019, однако попал в аварию прямо накануне мероприятия (чтобы посмотреть видео ЧП с камеры наблюдения, проскрольте до конца страницы).

По словам разработчиков Promobot, в результате инцидента техника получила серьезные повреждения, и теперь не подлежит ремонту. В связи с ДТП, робот не сможет участвовать в выставке.

"Мы огорчены. Мы привезли этого робота сюда из Филадельфии для участия в CES. Теперь он не может участвовать в мероприятии, и его нельзя восстановить. Мы проведем внутреннее расследование и выясним, как робот оказался на проезжей части", — сказал директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

Судя по обнародованным кадрам, Tesla Model S просто зацепила технику левым боковым зеркалом. А скорость не было большой. Несмотря на это, робот свалился на бок и получил в момент падения повреждения.

По словам водителя, он хотел проверить возможности автопилота на безопасном участке. Мужчина извинился перед разработчиками, пояснив, что не заметил робота.

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