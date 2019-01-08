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Выскочил на дорогу: Tesla на автопилоте сбила российского робота. Видео

5.3тЧитать материал на украинском

Автомобиль Tesla Model S на автопилоте 6 января случайно сбил российского робота-промоутера Promobot стоимостью в $2000.

Как сообщает The Daily Mail, робот должен был участвовать в выставке потребительской электроники CES 2019, однако попал в аварию прямо накануне мероприятия (чтобы посмотреть видео ЧП с камеры наблюдения, проскрольте до конца страницы).

По словам разработчиков Promobot, в результате инцидента техника получила серьезные повреждения, и теперь не подлежит ремонту. В связи с ДТП, робот не сможет участвовать в выставке.

Выскочил на дорогу: Tesla на автопилоте сбила российского робота. Видео
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"Мы огорчены. Мы привезли этого робота сюда из Филадельфии для участия в CES. Теперь он не может участвовать в мероприятии, и его нельзя восстановить. Мы проведем внутреннее расследование и выясним, как робот оказался на проезжей части", — сказал директор по развитию компании Олег Кивокурцев.

Судя по обнародованным кадрам, Tesla Model S просто зацепила технику левым боковым зеркалом. А скорость не было большой. Несмотря на это, робот свалился на бок и получил в момент падения повреждения.

По словам водителя, он хотел проверить возможности автопилота на безопасном участке. Мужчина извинился перед разработчиками, пояснив, что не заметил робота.

Выскочил на дорогу: Tesla на автопилоте сбила российского робота. Видео
Выскочил на дорогу: Tesla на автопилоте сбила российского робота. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года Россия опозорилась "громким прорывом" в сфере технологий — созданием робота Бориса, которого показали на пропагандистском ТВ.

Тег
Tesla Motors
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Робот совершил ритуальное самоубийство, дабы не быть позорищем на выставке!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
так ОНО упало от воздушного потока от проезжающей машины. ОФИГЕТЬ! раши, чтобы не позориться, спецом его поставили - теперь всем будут рассказывать, что привезли "ИИ в квадрате", а проклятые пиндосы изничтожили разработку 25 века!
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
чудо рашаробототехники, сорри...
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Кочетов Владислав, а чудеса укроробототехники будут на выставке? Нет? Сорри))
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