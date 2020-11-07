Всплыли шпионские фото нового устройства от Apple

В сети показали изображения вероятных новых наушников AirPods 3, которые Apple может показать на презентации 10 ноября.

Как сообщает Wccftech, базовая модель беспроводных наушников может получить общие черты со своей Pro-версией.

Согласно фото, которые опубликовали китайские инсайдеры, AirPods 3 получат похожий дизайн с флагманской моделью AirPods Pro, но только в уменьшенном корпусе.

Отмечается, что, несмотря на уменьшенные габариты, новое устройство должно сохранить автономность на уровне предшественников.

Добавим, что информации о наличии активного шумоподавления в AirPods 3 пока нет. Также неизвестна цена нового устройства. Однако ожидается, что она сохранится на уровне текущей модели AirPods 2 – 199 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple объявила, что во вторник, 10 ноября, пройдет презентация новых продуктов компании.