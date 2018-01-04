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Враги забьются в истерике: в Украине показали устрашающее реактивное оружие

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Специалисты конструкторского бюро "Луч" завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм.

Об этом сообщает "Народная армия".

Данный гранатомет заменит советский реактивный пехотный огнемет "Рысь", который в 2014 году был снят с вооружения, потому что истек срок хранения смеси.

Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений полевого типа живой силы, а также сооружений из камня, кирпича или бетона.

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Отмечается, что главной особенностью нового комплекса стал современный оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания.

Также гранатомет позволяет обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров.

Как сообщал "Обозреватель", недавно Украина разработала мощнейший ракетный комплекс.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Место
Украина
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