Враги забьются в истерике: в Украине показали устрашающее реактивное оружие

Специалисты конструкторского бюро "Луч" завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм.

Об этом сообщает "Народная армия".

Данный гранатомет заменит советский реактивный пехотный огнемет "Рысь", который в 2014 году был снят с вооружения, потому что истек срок хранения смеси.

Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений полевого типа живой силы, а также сооружений из камня, кирпича или бетона.

Отмечается, что главной особенностью нового комплекса стал современный оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания.

Также гранатомет позволяет обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров.

Как сообщал "Обозреватель", недавно Украина разработала мощнейший ракетный комплекс.