Впервые в истории человечества: китайцы вырастили хлопок на "темной" стороне Луны

Запущенный на обратную сторону Луны китайский космический аппарат "Чанъэ-4" провёл первый в истории человечества биологический эксперимент на поверхности спутника Земли.

Как сообщает China Economic Net со ссылкой на Центральное телевидение Китая, зонд переслал на Землю фотографии, на которых видны семена хлопчатника с уже проросшими ростками.

По имеющейся информации, для проведения опытов были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.

Пророщенные семена хлопчатника на Луне China Economic Net

Как указывает телеканал, это первые ростки, которые проросли на лунной поверхности после суровых испытаний окружающий среды: низкая гравитация, сильная радиация и большая разница температур.

Обратная сторона Луны weibo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны.

Позже появились уникальные фото с "темной" стороны спутника Земли.

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