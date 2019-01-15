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Впервые в истории человечества: китайцы вырастили хлопок на "темной" стороне Луны

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Запущенный на обратную сторону Луны китайский космический аппарат "Чанъэ-4" провёл первый в истории человечества биологический эксперимент на поверхности спутника Земли.

Как сообщает China Economic Net со ссылкой на Центральное телевидение Китая, зонд переслал на Землю фотографии, на которых видны семена хлопчатника с уже проросшими ростками.

По имеющейся информации, для проведения опытов были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.

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Пророщенные семена хлопчатника на Луне

Пророщенные семена хлопчатника на Луне

China Economic Net

Как указывает телеканал, это первые ростки, которые проросли на лунной поверхности после суровых испытаний окружающий среды: низкая гравитация, сильная радиация и большая разница температур.

Обратная сторона Луны

Обратная сторона Луны

weibo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории человечества сел на обратной стороне Луны.

Позже появились уникальные фото с "темной" стороны спутника Земли.

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Место
Китай
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Приходько Егор
Приходько Егор
теперь хохлы обязаны на солнце полететь. а что бы не сгорели от жара, полетят ночью.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Когда первые украинцы высадятся на темной стороне Луны( лет так через 1000) они первым делам будут скакать и петь песню Путин х...ло или тризуб из сала выложут , так как полезное до них все сделают другие
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