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В США испытали мощнейшие "царь-бомбы": появилось видео

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Американские ВВС опубликовали видео испытаний двух сверхмощных "царь-бомб" GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые были сброшены с бомбардировщика B-2 Spirit.

Ролик был опубликован на YouTube-канале The Aviationist (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На кадрах видно, как MOP в темное время суток начинает взлет. Далее он раскрывает стабилизаторы и летит к земле. В момент контакта с поверхностью происходит небольшой взрыв и поднимается гигантский столб огня.

Бомбардировщик B-2 Spirit

Бомбардировщик B-2 Spirit

Скриншот

Авиабомбы были разработаны в компании Boeing еще в 2007 году для уничтожения бункеров. Вес одной — 13,6 тонн, боеприпас способен проникать в глубь грунта на 61 метр и пробить 19-метровую толщу из армированного бетона.

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Момент взрыва

Момент взрыва

Скриншот

Бомбардировщик B-2 Spirit

Бомбардировщик B-2 Spirit

Скриншот

Модернизированная в 2018 году GBU-57 (а это уже 4-я по счёту модернизация) имеет ещё большие параметры по поражению заглублённых целей. Масса боевой части американской авиабомбы составляет более 2,8 т.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Raytheon презентовала новую ракету-носитель класса "земля-земля" DeepStrike, которая является более мощным аналогом российских комплексов "Искандер"

Место
США
Тег
военная техника
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CARGO 100
CARGO 100
Они их еще в Афганистане в 90-х испытывали. Прогресс однако.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А что испытали украинцы в последнее время кроме вазелина?
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