В США испытали мощнейшие "царь-бомбы": появилось видео

Американские ВВС опубликовали видео испытаний двух сверхмощных "царь-бомб" GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые были сброшены с бомбардировщика B-2 Spirit.

Ролик был опубликован на YouTube-канале The Aviationist (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На кадрах видно, как MOP в темное время суток начинает взлет. Далее он раскрывает стабилизаторы и летит к земле. В момент контакта с поверхностью происходит небольшой взрыв и поднимается гигантский столб огня.

Бомбардировщик B-2 Spirit Скриншот

Авиабомбы были разработаны в компании Boeing еще в 2007 году для уничтожения бункеров. Вес одной — 13,6 тонн, боеприпас способен проникать в глубь грунта на 61 метр и пробить 19-метровую толщу из армированного бетона.

Момент взрыва Скриншот

Бомбардировщик B-2 Spirit Скриншот

Модернизированная в 2018 году GBU-57 (а это уже 4-я по счёту модернизация) имеет ещё большие параметры по поражению заглублённых целей. Масса боевой части американской авиабомбы составляет более 2,8 т.

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