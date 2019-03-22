В смартфонах на Android нашлась серьезная уязвимость: как все исправить

В устройствах на Android (7.0, 8.0, 9.0) и ее более ранних редакциях выявили критически опасную уязвимость.

Так, ошибка была обнаружена в компоненте WebView, который дает возможность отображать веб-страницы внутри Android-приложения. С помощью уязвимости злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальным данным пользователей Android через установленное вредоносное приложение или приложение с мгновенным запуском (Android instant apps), пишет "Лента.ру".

Уязвимость угрожает пользователям мобильных браузеров на базе Chromium (Google Chrome, Samsung Internet, "Яндекс.Браузер").

По словам специалистов, устранить ее можно путем обновления браузера.

Правда, на более старых версиях Android придется актуализировать компонент WebView через систему обновления Google Play. Для тех, у кого на устройствах отсутствуют сервисы Google, нужно дождаться обновления WebView от поставщика устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайский смартфон OnePlus 6T занял первое место в рейтинге мобильных телефонов с самыми лучшими характеристиками.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!