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В смартфонах на Android нашлась серьезная уязвимость: как все исправить

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В устройствах на Android (7.0, 8.0, 9.0) и ее более ранних редакциях выявили критически опасную уязвимость.

Так, ошибка была обнаружена в компоненте WebView, который дает возможность отображать веб-страницы внутри Android-приложения. С помощью уязвимости злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальным данным пользователей Android через установленное вредоносное приложение или приложение с мгновенным запуском (Android instant apps), пишет "Лента.ру".

Уязвимость угрожает пользователям мобильных браузеров на базе Chromium (Google Chrome, Samsung Internet, "Яндекс.Браузер").

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В смартфонах на Android нашлась серьезная уязвимость: как все исправить

По словам специалистов, устранить ее можно путем обновления браузера.

Правда, на более старых версиях Android придется актуализировать компонент WebView через систему обновления Google Play. Для тех, у кого на устройствах отсутствуют сервисы Google, нужно дождаться обновления WebView от поставщика устройства.

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