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В работе Instagram и Facebook случился масштабный сбой: что известно

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Пользователи сети со всего мира массово жалуются на сбои в Instagram и Facebook.

Проблемы с этими социальными сетями начались в воскресенье, 4 августа. Об этом свидетельствую данные сервиса Downdetector, который фиксирует проблемы в работе подобных приложений.

У Instagram наблюдаются ошибки с размещением публикаций, обновлением ленты, просмотром Stories и входом в приложение.

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Иллюстрация. Соцсети

Иллюстрация. Соцсети

Рexels

В Facebook кто-то просто не может зайти на свою страницу. Другие пользователи жалуются, что не могут вести трансляции.

Проблемы возникли у юзеров в США, Бразилии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Польши, Великобритании, России, Японии. В Украине о сбое в приложении сообщают пользователи из Винницы и Киева.

Карта ошибок приложений

Карта ошибок приложений

Как писал OBOZREVATEL, ранее глобальный сбой в работе социальной сети Facebook произошел 24 июля в Европе. Тогда больше всего пострадали Польша, Украина, Литва.

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