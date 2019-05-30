ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

В Минобороны обнаружили крупные проблемы с бронетехникой: в чем дело

1.4тЧитать материал на украинском

У приемки Министерства обороны появились вопросы к химическому составу европейской бронестали, военная техника из которой эксплуатируется бойцами ВСУ.

Об этом на сайте информационно-консалтинговой компании Defense Express пишет директор Сергей Згурец.

"Насколько мне известно, военная приемка требует подтверждения химического состава зарубежной брони, из которой собираются варить корпуса для БТР-4 по гособоронзаказу. В частности, это касается финской MiiLux Protection. По утверждению военной приемки, по своему химсоставу она не отвечает требованиям конструкторской документации", — рассказал эксперт.

По его словам, разработчик конструкторской документации завода им.Морозова допускает для изготовления корпусов БТР-4 и БТР-3 четыре вида брони: украинскую броню марки "71" и ее зарубежные аналоги — польская, бельгийская и финская MiiLux Protection 500. При этом у покупной брони есть соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество.

Новости
Как в НАТО! Рада поддержала громкую реформу ВСУ: вcе подробности
Бронетехника ВСУ

Бронетехника ВСУ

defence-ua.com

В финской MiiLux Protection пояснили эксперту, что их бронесталь используется в более 40 странах мира для производства военной техники и соответствует стандарту НАТО Stanag L1 – L5. В течении 2014 года сталь MiiLux успешно прошла все возможные баллистические и лабораторные испытания на ГП "ХКБМ". На ЛКМЗ было произведено 14 корпусов, которые успешно прошли испытания и проходят эксплуатацию в войсках. Также из нее сегодня изготавливаются корпуса поставляемых в армию бронемашин "Козак".

По словам эксперта, производящий корпуса из украинской брони ЛКМЗ стабильно срывает выполнение ГОЗа на поставку армии БТР-4.

Бронетехника ВСУ

Бронетехника ВСУ

defence-ua.com

Для ПАО "Метинвест", по его словам, "на фоне громадных плавок для гражданских целей, бронемелочевка для БТР малоинтересна".

Между тем, к изготовленной из "71-й" брони бронетехники в ходе ее эксплуатации в армии появились многочисленные вопросы, подтвержденные неединичными рекламациями госзаказчика, добавил эксперт.

Как отмечает директор Defense Express, сегодня Лозовской кузнечно-механический завод просто не в состоянии выполнить программу, которая была на него возложена. Именно поэтому "Укроборонпром" и взялся за производство корпусов из зарубежной брони, под это были созданы новые мощности на Житомирском заводе, на ХКБМ и на Заводе им. Малышева.

"Теперь, как я понимаю, зарубежная бронеинициатива поставлена на паузу до окончательного выяснения отношений между Минобороны и предприятиями “Укроборонпрома”. Самое время новой власти продемонстрировать свои компетенции", – добавил Згурец.

Бронетехника ВСУ

Бронетехника ВСУ

defence-ua.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новый начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак анонсировал серьезные изменения в армии.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, вы скоро не то, что бронь "варить" разучитесь, борщ не сварите ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

op-