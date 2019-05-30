В Минобороны обнаружили крупные проблемы с бронетехникой: в чем дело

У приемки Министерства обороны появились вопросы к химическому составу европейской бронестали, военная техника из которой эксплуатируется бойцами ВСУ.

Об этом на сайте информационно-консалтинговой компании Defense Express пишет директор Сергей Згурец.

"Насколько мне известно, военная приемка требует подтверждения химического состава зарубежной брони, из которой собираются варить корпуса для БТР-4 по гособоронзаказу. В частности, это касается финской MiiLux Protection. По утверждению военной приемки, по своему химсоставу она не отвечает требованиям конструкторской документации", — рассказал эксперт.

По его словам, разработчик конструкторской документации завода им.Морозова допускает для изготовления корпусов БТР-4 и БТР-3 четыре вида брони: украинскую броню марки "71" и ее зарубежные аналоги — польская, бельгийская и финская MiiLux Protection 500. При этом у покупной брони есть соответствующие сертификаты, подтверждающие их качество.

Бронетехника ВСУ defence-ua.com

В финской MiiLux Protection пояснили эксперту, что их бронесталь используется в более 40 странах мира для производства военной техники и соответствует стандарту НАТО Stanag L1 – L5. В течении 2014 года сталь MiiLux успешно прошла все возможные баллистические и лабораторные испытания на ГП "ХКБМ". На ЛКМЗ было произведено 14 корпусов, которые успешно прошли испытания и проходят эксплуатацию в войсках. Также из нее сегодня изготавливаются корпуса поставляемых в армию бронемашин "Козак".

По словам эксперта, производящий корпуса из украинской брони ЛКМЗ стабильно срывает выполнение ГОЗа на поставку армии БТР-4.

Бронетехника ВСУ defence-ua.com

Для ПАО "Метинвест", по его словам, "на фоне громадных плавок для гражданских целей, бронемелочевка для БТР малоинтересна".

Между тем, к изготовленной из "71-й" брони бронетехники в ходе ее эксплуатации в армии появились многочисленные вопросы, подтвержденные неединичными рекламациями госзаказчика, добавил эксперт.

Как отмечает директор Defense Express, сегодня Лозовской кузнечно-механический завод просто не в состоянии выполнить программу, которая была на него возложена. Именно поэтому "Укроборонпром" и взялся за производство корпусов из зарубежной брони, под это были созданы новые мощности на Житомирском заводе, на ХКБМ и на Заводе им. Малышева.

"Теперь, как я понимаю, зарубежная бронеинициатива поставлена на паузу до окончательного выяснения отношений между Минобороны и предприятиями “Укроборонпрома”. Самое время новой власти продемонстрировать свои компетенции", – добавил Згурец.

Бронетехника ВСУ defence-ua.com

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