В армии Южной Кореи будут служить роботы. Фото

В Южной Корее в армию поставят на вооружение наземных колесных роботов MUGV.

Как сообщает Janes, роботов произведет компания Hyundai Rotem. Техника для Управление программ оборонных закупок Южной Кореи должна быть доставлена в течении полугода.

Отмечается, что боевые роботы будут выполнять задачи разного вида. Например, машины намерены использовать для разведки и перевозка боеприпасов с провизией для военных.

Робот MUGV передвигается на колесах 6×6. Масса машины 2 тонны, длинна 2,7 метра, ширина 1,7 метра и высота 0,9 метра. Кроме того, робот могут оснастить дистанционно управляемым боевым модулем с различным вооружением, включая пулемет калибра 5,56 миллиметра.

MUGV работает на электричестве и развивает скорость до 40 км/час по шоссе и до 10 километров в час по пересеченной местности. На скорости движения в 5 километров в час заряда аккумуляторов MUGV хватит на шесть часов хода.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине посоветовали использовать на Донбассе боевых роботов.