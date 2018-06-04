Уже в 2018 году: названа новая дата конца света

Наступление конца света на Земле якобы произойдет летом 2018 года.

Как передают "Дни.ру", такие прогнозы делал греческий физик-ядерщик Георгиос Гьялвас, анонсировав за шесть месяцев до окончания текущего года наступление "нового миропорядка" и приход инопланетян.

Предостережение ученого и изобретателя появилось еще в 80-х годах прошлого века. Перед смертью он рассказал журналистам, что в 2018 году на планете наступит "новая эра", запланированная "внеземным центром принятия решений".

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По его словам, уже в те годы надо было готовиться к наступлению нового мирового порядка.

Сообщается, что примерно такие же даты апокалипсиса называли и другие предсказатели. По прогнозам, мировые державы начнут войну, планету ожидает нашествие инопланетян и природные катаклизмы.

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