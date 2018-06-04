УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Уже в 2018 году: названа новая дата конца света

3.6тЧитать новость на украинском

Наступление конца света на Земле якобы произойдет летом 2018 года.

Как передают "Дни.ру", такие прогнозы делал греческий физик-ядерщик Георгиос Гьялвас, анонсировав за шесть месяцев до окончания текущего года наступление "нового миропорядка" и приход инопланетян.

Предостережение ученого и изобретателя появилось еще в 80-х годах прошлого века. Перед смертью он рассказал журналистам, что в 2018 году на планете наступит "новая эра", запланированная "внеземным центром принятия решений".

Новости
Ученые пообещали неминуемый конец света

По его словам, уже в те годы надо было готовиться к наступлению нового мирового порядка.

Сообщается, что примерно такие же даты апокалипсиса называли и другие предсказатели. По прогнозам, мировые державы начнут войну, планету ожидает нашествие инопланетян и природные катаклизмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали, как погибнет человечество в результате Большого взрыва.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
18
Смешно
2
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги