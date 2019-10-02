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2 октября • обновлено в 04:47
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"Ускоренный солнечный ветер": озвучена дата магнитной бури

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Астроном Всеволод Лозицкий спрогнозировал магнитные бури в последние дни октября.

"В конце месяца, 29-31 октября, протяженные, обширные по площади корональные дыры могут сыграть роль предпосылки для магнитной бури", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как пояснил астроном, корональная дыра представляет собой "место открытых конфигураций магнитного поля Солнца", откуда "дует ускоренный солнечный ветер – со скоростью 100-200 километров в секунду". Соприкасаясь с магнитосферой Земли, он может вызывать ее возмущения.

Магнитная буря в октябре может быть умеренной

Магнитная буря в октябре может быть умеренной

NASA

В то же время астроном заверил: речь может идти только об умеренной магнитной буре, но не о буре "экстра-класса".

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По его оценкам, индекс планетарной геомагнитной активности может составить "5-6 баллов, не более", в то время как индекс в 9 баллов означал бы мощнейшую магнитную бурю.

Ученый пояснил: главная причина отсутствия мощных магнитных бурь в 2019 году – тот факт, что Солнце пребывает в минимуме своей активности.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети была озвучена информация о том, что якобы на Землю надвигаются три мощных магнитных бури, которые ожидаются 1, 29 и 30 октября.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Тег
Магнитная буря
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