"Ускоренный солнечный ветер": озвучена дата магнитной бури

Астроном Всеволод Лозицкий спрогнозировал магнитные бури в последние дни октября.

"В конце месяца, 29-31 октября, протяженные, обширные по площади корональные дыры могут сыграть роль предпосылки для магнитной бури", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Как пояснил астроном, корональная дыра представляет собой "место открытых конфигураций магнитного поля Солнца", откуда "дует ускоренный солнечный ветер – со скоростью 100-200 километров в секунду". Соприкасаясь с магнитосферой Земли, он может вызывать ее возмущения.

Магнитная буря в октябре может быть умеренной NASA

В то же время астроном заверил: речь может идти только об умеренной магнитной буре, но не о буре "экстра-класса".

По его оценкам, индекс планетарной геомагнитной активности может составить "5-6 баллов, не более", в то время как индекс в 9 баллов означал бы мощнейшую магнитную бурю.

Ученый пояснил: главная причина отсутствия мощных магнитных бурь в 2019 году – тот факт, что Солнце пребывает в минимуме своей активности.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети была озвучена информация о том, что якобы на Землю надвигаются три мощных магнитных бури, которые ожидаются 1, 29 и 30 октября.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!